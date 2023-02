(VIDEO) Klay Thompson extraordinario tritura a los Rockets con 12 triples

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Klay Thompson firmó el viernes una actuación extraordinaria con 12 triples para que los Golden State Warriors se impusieran a los Houston Rockets (116-101).

El escolta acabó su sensacional recital en el perímetro con 42 puntos y 7 rebotes incluyendo un magnífico 12 de 17 desde la línea de tres.

Thompson curiosamente solo intentó dos tiros de dos puntos en todo el partido y falló ambos.

42 PTS

7 REB

12 3PM (ties season-high)

Klay Thompson is the first player in NBA history to drop multiple games with 12+ threes in a single season. Tough. pic.twitter.com/ywG6QiXyvx

— NBA (@NBA) February 25, 2023