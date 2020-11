Klay Thompson es operado para reparar su tendón de Aquiles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Klay Thompson empieza una nueva cuenta atrás para volver a las canchas. Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, el escolta de Golden State Warriors ha pasado por el quirófano para reparar el desgarro de tendón de Aquiles que sufrió hace pocos días, el cual le convierte en baja para toda la temporada 2020-21.

Respecto al resultado de la intervención, fuentes del citado periodista aseguran que se espera una recuperación completa. El médico que ha realizado la operación en Los Ángeles, el doctor Richard Ferkel, asegura que la intervención puede considerarse como un éxito.

Aunque el resultado del paso por el quirófano sea tan positivo como comentan las fuentes, ello no deja atrás que se trate de una dolencia cuya recuperación no es nada sencilla. DeMarcus Cousins no ha vuelto a ser el mismo jugador tras sufrirla. Kevin Durant, quien también debió enfrentarla tras las Finales de 2019, aún debe demostrar que puede rendir al mismo nivel que antes.

Para Thompson la lesión supone una segunda temporada en blanco desde que se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tal dolencia se produjo en el sexto partido de las Finales de 2019 contra Toronto Raptors, por lo que en estos momentos acumula 17 meses sin disputar un partido oficial de baloncesto. Teniendo en cuenta que regresaría al comienzo del curso 2021-22, estaríamos hablando de 28 meses sin jugar. Las dudas sobre el juego que podrá desarrollar a su vuelta se multiplican ante tal calendario.