Klay Thompson confía en la remontada: «Ya hemos hecho historia antes»

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Tras la derrota en el cuarto juego, los Warriors están contra las cuerdas. El cuadro de San Francisco necesita ganar los tres próximos duelos ante los Lakers si quiere estar en las Finales de Conferencia, lo que significa que no tiene ningún margen de error y que la estadística y la historia están en su contra. No obstante, como recordó Klay Thompson, no es la primera vez que se ven en una situación así.

«Ya hemos hecho historia antes. Es divertido mirar el pasado, reflexionar sobre él y tratar de recuperar aquella energía competitiva que nos ayudó a remontar en su día» afirmó el escolta en unas declaraciones para Kendra Andrews, periodista de ESPN. «El objetivo ahora es ganar el próximo partido en casa, y sabemos que somos capaces de hacer nuestro trabajo en nuestro pabellón. Tenemos que centrarnos en el presente y no intentar anticiparnos a los próximos partidos».

Klay habla en concreto del año 2016, en el que los Warriors remontaron un 3-1 a los Thunder que les permitió colarse en las Finales de la NBA. Curiosamente, en dichas Finales serían ellos quienes desaprovecharían una ventaja de 3-1, algo de lo que también podrían tratar de sacar lecciones. En total, solo en 13 ocasiones se ha remontado un 3-1 en unos playoffs de la NBA, cinco de las cuales han tenido lugar en los últimos ocho años.

«Tenemos que volver a casa y ganar allí» comentó Steve Kerr, quien también pareció confiar en la capacidad del equipo para dar la vuelta a la situación. «Si conseguimos una victoria, el momentum de la serie cambia y se pone a nuestro favor».

