Klay Thompson: “2020 ha sido el peor año de mi vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El duelo entre Warriors y Jazz, que se saldó con victoria de los primeros, permitió a Klay Thompson volver a ofrecer unas declaraciones ante los medios. El escolta, aún alejado de las pistas por culpa de la fatídica lesión que sufrió en noviembre, aprovechó para hablar acerca de su actual estado, así como para hacer balance de los casi dos años que lleva sin disputar un partido oficial. Klay reconoció haber pasado momentos muy duros, pero también aseguró que estar de vuelta con el equipo, aunque sea sin poder jugar, le ha ayudado.

“2020 ha sido probablemente el peor año de mi vida” afirmó. “Es genial estar aquí de nuevo, ya que estar en las instalaciones de los Warriors me hace sentir cariño. La pandemia no ha sido fácil para nadie, y todo el mundo ha tenido sus propios problemas y preocupaciones en 2020, pero para mí fue demasiado. La muerte de mi abuela Mary, mi desgarro en el Aquiles, seguir pensando en Kobe cada día… No ha habido un día en que no haya pensado en él y en esa última conversación que no pudimos tener. Ha sido un año muy duro. Seguro que para vosotros también”.

El escolta se atrevió también a describir cómo fue el momento de su lesión, haciendo hincapié en lo imprevisible de la misma: “Ocurrió mientras botaba para tirar, una jugada que hago 100 veces al día. Fue una acción desafortunada, nada que pudiese haber preparado o prevenido de ninguna forma. Lleva trabajando día y noche durante 10 meses, y de repente tuve que volver a empezar de cero. Tuve que mentalizarme en seguida, pero ya es cosa del pasado y ahora sigo mejorando cada día”.

“La rehabilitación es más dura que cualquier partido que haya jugado. El desgaste mental es tremendo. No dejas de preguntarte si serás el mismo jugador que eras antes, y aunque son pensamientos naturales no puedes dejar que te invadan y tienes que darte cuenta de que lo que te ocurre no es un caso único y que muchos deportistas han pasado por esto. Me he acostumbrado a jugar 100 partidos al año durante mis ocho primeras temporadas, pero este reto es completamente diferente. Sin embargo, por mi estilo de juego creo que seré eficaz hasta muy entrado en la treintena de edad, así que no pienso autocompadecerme”.

Sin embargo, Thompson se mostró más optimista cuando se le preguntó si es posible que esté plenamente recuperado para cuando arranque la temporada 21-22. “Absolutamente. Podría ser un par de semanas más tarde, quizás incluso un mes más tarde, pero definitivamente mi regreso se producirá alrededor de la fecha de inicio”.

Además, Klay habló de cómo espera que sea dicho regreso, y, aunque reconoció que arrancará con muchas limitaciones, confía en volver a ser el mismo de antes: “He hablando con Rick Celebrini (jefe médico de los Warriors) y me ha dicho que es probable que arranque con una restricción de entre 18 y 20 minutos. Ya veremos. No espero volver y estar listo para jugar a tope y pasarme 38 minutos defendiendo a la estrellar rival y pasando 100 bloqueos, pero voy a llegar a ese punto. Os lo garantizo” concluyó.