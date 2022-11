(VIDEO) Kings fulminan a Nets, Pelicans piden paso y Doncic somete a Clippers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- 153 puntos -sin prórroga- le metieron los lanzados Sacramento Kings a los Brooklyn Nets este martes en la NBA, en el que Luka Doncic sometió a Los Angeles Clippers y los New Orleans Pelicans se adjudicaron un partido fantástico ante los Memphis Grizzlies.

KINGS 153 – NETS 121

La cuarta victoria seguida de estos sorprendentes Sacramento Kings llegó con una enorme exhibición de ataque ante los Brooklyn Nets, a los que les metieron el 60,2 % en tiros de campo y un brillante 20 de 41 en triples (48,8 %).

Terence Davis (35 puntos y 9 rebotes con 7 de 10 en triples) lideró esta exhibición de los Kings, con siete jugadores por encima de los 10 puntos y que ya iban ganando de 39 puntos en el tercer cuarto.

