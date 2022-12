Kings defienden la candidatura de Domantas Sabonis para el Juego de Estrellas

EL NUEVO DIARIO, SACRAMENTO.- El interior de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, recopila dos apariciones en el All-Star Game a lo largo de su carrera. Ahora, el internacional lituano aspira a firmar su tercera participación en la cita estelar, la primera con la franquicia californiana después de haberlo logrado con anterioridad en Indiana.

Sabonis está siendo una pieza fundamental para que los Kings estén firmando su mejor arranque (16-13) desde la temporada 2004-05, el cual les ha permitido asentarse en puestos de acceso directo a playoffs. Recientemente, el interior se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en registrar cuatro partidos consecutivos con, al menos, 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, uniéndose a Chris Webber y Oscar Robertson.

«Lo está haciendo todo», afirmó el entrenador jefe de los Kings, Mike Brown, para el Sacramento Bee. «Está reboteando. Está pasando. Está anotando. Crea problemas y desajustes en los rivales. Los equipos van un poco a remolque cuando está en la cancha. Y cosas como que un entrenador rival se vea obligado a meter en pista a ciertos jugadores solo porque Domas [Sabonis] vuelve a la cancha son cosas añadidas que no aparecen en el box-score.»

En 29 partidos, todos ellos como titular, Sabonis está promediando 18,0 puntos, 12,1 rebotes y 6,4 asistencias. Lidera la NBA en rebotes defensivos (9,4), ocupa la tercera posición en rebotes totales (12,1) y tan solo Jokic lo supera en asistencias dentro de los jugadores interiores. En lo que se refiere a Win Shares, Luka Doncic, Anthony Davis, Kevin Durant y el propio Jokic son los únicos jugadores que lo superan. Así, Brown está convencido de que Sabonis debería formar parte del All-Star Game de Salt Lake City.

«No hay dudas al respecto. Ninguna», continuó el técnico, de forma tajante. «Si no votas para que sea All-Star, en mi opinión, no sabes de baloncesto porque lo que está haciendo está casi a un nivel histórico. Y no solo estoy hablando de su capacidad para anotar o su habilidad para pasar. […] Está haciendo un trabajo fantástico. Creo que llegó a ser el mejor defensor del aro de toda la liga y seguramente estuvo entre los tres primeros. Es inteligente. Es fuerte. Sabe cómo usar su cuerpo y ser agresivo. Hace su trabajo. Y todavía hay que escuchar cosas de él como que no es tan atlético, tan grande o que no sabe taponar tiros. […] Será mejor que sea All-Star.»

De confirmarse finalmente su presencia, Sabonis se convertiría en el primer All-Star de los Kings desde DeMarcus Cousins en 2017. No obstante, el propio jugador no está preocupado por si recibe o no esta consideración. «Nunca pienso en esas cosas», afirmó Sabonis. «Lo importante es que este tipo de reconocimiento vienen porque estás ganando. En el pasado lo recibí porque habíamos ganado. Si después quedamos décimos no sirve de nada. Mi objetivo es ayudar al equipo. Al mismo tiempo, si estás ayudando a tu equipo a ganar, vendrán cosas buenos. Tenemos que seguir como hasta ahora y, con suerte, nuestros nombres seguirán en las conversaciones. Y eso solo significará que estamos ganando. Lo que queremos es estar lo más alto posible en la clasificación.»

