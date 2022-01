Kimberly Taveras dice que no fue destituida sino que ella decidió renunciar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, precisó este lunes que en ningún momento fue destituida del cargo ni investigada por supuestas irregularidades como funcionaria, sino que decidió renunciar para que la justicia esclareciera todo lo relativo a su declaración jurada de bienes.

Explicó que previamente había tomado licencia del cargo que ocupó por apenas dos meses.

“A mí no me destituyeron, yo renuncié. Tampoco me investigaron por irregularidades en el Ministerio de la Juventud, sino por mi declaración jurada de bienes”, sostuvo Taveras.

La exfuncionaria explicó que el 70% de su patrimonio corresponde a deudas contraídas mucho antes de que se pensara que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría gobernar en la República Dominicana.

“Soy la única persona en este país que está siendo investigada por sus deudas”, agregó.

Manifestó que dentro o fuera del Estado nunca ha parado de trabajar y puntualizó que es una joven que viene de una familia de comerciantes y hemos progresado combinando nuestros conocimientos académicos con la cultura emprendedora que me inculcó mi familia.

