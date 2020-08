Kimberla Taveras dice apoyará investigación científica en RD desde adolescencia a la juventud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Consciente de que el 84 % de los laboratorios de ciencias no funciona en República Dominicana, y que tampoco se incentiva la inteligencia cognitiva durante los primeros años de vida de los niños, la ministra de la Juventud, Kimberly Tareras, se comprometió anoche a apoyar la investigación científica en la República Dominicana desde la adolescencia hasta la juventud.

“Un país que no innova, que no investiga, que no invierte en la investigación es un país que no puede presentar productos competitivos ante la competencia internacional”, sostuvo la funcionaria.

En ese orden, Taveras expresó que una nación que no tiene producto competitivo no puede mejorar la calidad de vida de su gente ni crear empleos de calidad.

Adelantó que durante su gestión las becas serán otorgadas mediante programas que acompañarán a sus beneficiarios desde su formación inicial.

“Tenemos el programa Idelisa Bonnelly, que pretende acompañar a 300 adolescentes desde su formación inicial hasta su doctorado en ciencias”, reveló Taveras al ser entrevistada en el programa Esta Noche María Sela, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Dijo que para esos fines ya se ha reunido con el doctor, abogado y comunicador, Ricardo Nieves, quien aceptó ser asesor honorífico de estos proyectos, donde según la ministra se estarán creando programas para estimular el pensamiento científico y la inclusión técnica de los jóvenes.

Manifestó que estas iniciativas se enmarcan dentro de los programas Piensa y Emprende. Agregó que este último “busca premiar e invertir capital-semilla en los jóvenes que tengan ideas tecnológicas o que persigan patentizar algún producto fruto de esas investigaciones”.

De igual manera, expresó que están solicitando la Plaza del Emprendedor, la cual beneficiará a los jóvenes cuyas ideas resulten ganadoras en los concursos de Emprende que se van a realizar.

La ministra destacó que uno de los principales retos que enfrentan los jóvenes emprendedores hoy en día es que el banco le presta más fácil para comprar un carro que para iniciar un proyecto de negocios.

Taveras se comprometió a apoyar a esos jóvenes que han dedicado su infancia y juventud a investigar, logrando realizar algunos importantes proyectos, en la mayoría de los casos sin apoyo oficial.

“En el ITLA hay muchísimos jóvenes con aptitudes especiales que las han presentado desde adolescentes y que el Gobierno nunca los ha tomado, los ha estimulado ni preocupado por su educación y eso ocasiona una fuga de cerebro hacia otros países que sí toman en cuenta esos talentos”, adujo Taveras.

Taveras dijo que la intención de estos programas es capacitar a los jóvenes e integrarlos al sistema laboral, porque por sí mismos nunca tendrán la oportunidad que tienen las clases medias.