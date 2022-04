Kim Kardashian testifica y causa revuelo en el juicio de ‘Blac Chyna’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (AP) — Kim Kardashian testificó este martes que no recordaba haber intentado matar el programa de telerrealidad protagonizado por su hermano Rob Kardashian y su ex prometida Blac Chyna. Pero reconoció haber exigido que Chyna no participara en “Keeping Up With the Kardashians” después de escuchar que Chyna había abusado de su hermano.

“No entraré en un ambiente de trabajo tóxico”, dijo Kardashian sobre su negativa a trabajar con Chyna. “En mi propio programa, tengo el poder de hacer eso”.

Kardashian subió al estrado durante una hora en un tribunal de Los Ángeles en un juicio civil en el que Chyna alega que Kardashian y otros tres miembros de su familia difamaron a Chyna y convencieron a los productores y a E! red para cancelar el programa derivado, “Rob & Chyna”.

Su testimonio fue en su mayoría anodino, pasó gran parte del mismo diciendo “No recuerdo”, pero como la estrella más grande con diferencia en testificar en un juicio lleno de estrellas, causó revuelo cuando caminó desde la galería hasta el estrado de los testigos. vistiendo un traje de rayas gris oscuro con zapatillas blancas. En el momento en que renunció, varios reporteros salieron corriendo de la sala del tribunal para presentar historias.

La abogada de Chyna, Lynne Ciani, le mostró a Kardashian una serie de mensajes de texto de finales de 2016 y principios de 2017 con el nombre de Kardashian adjunto.

En todos los casos, Kardashian dijo que no recordaba haberlos enviado, aunque no negó su probable legitimidad.

“No recuerdo los mensajes de texto que envié esta mañana”, dijo Kardashian.

En respuesta a ver un intercambio de texto, una larga conversación con un productor de la productora Bunim Murray, que produjo ambos programas, Kardashian reconoció que “esto definitivamente suena como algo que diría”.

En él, expresó su enojo porque Chyna todavía podría ser filmada para “Keeping Up With the Kardashians”, en el que Chyna aparecía ocasionalmente junto con su propio programa.

“Creo que todos debemos tomar un descanso de la filmación en este punto hasta que descubramos qué está pasando. Ella no va a estar en nuestro programa”, decía el texto. “Entonces, si ustedes van a filmar con Rob y Chyna, y luego van a perder a las Kardashians y Jenners”.

El intercambio de mensajes de texto incluye varias demandas aparentemente condenatorias en torno a la filmación de Chyna para “su” programa, pero Kardashian insistió en que era una peculiaridad de la tecnología.

“Esto es claramente dictado por la voz, como lo es todo lo que envío mensajes de texto que son tan largos, y a veces se convierte en ‘nuestro’ como ‘ella”, testificó Kardashian. “Nunca me referiría a su programa como ‘su’ programa, diría ‘el programa de Rob’ ya que es un derivado de ‘Keeping Up With the Kardashians’. ”

Agregó que la receptora, Amanda Weinstein, no trabajó en “Rob & Chyna”.

Kim Kardashian dijo que el intercambio de mensajes de texto mostró que ella y su familia no tenían poder sobre lo que los productores y la cadena finalmente decidieran sobre los programas.

“Nadie nos escucha, nadie nos respeta”, dice un mensaje de texto.

Lo que sí pudieron hacer fue retener su propia participación en el caso de “Keeping Up With the Kardashians”.

“Como miembro del reparto, tengo derecho a decir que realmente necesitamos un descanso”, testificó Kardashian.

Gran parte del juicio ahora en su séptimo día, incluido el testimonio de la madre de Kardashian, Kris Jenner , y su hermana Kylie Jenner , se ha centrado en una pelea entre Chyna y Rob Kardashian el 15 de diciembre de 2016, que condujo a la ruptura final de la pareja y la cancelación de su programa.

Ciani le preguntó a Kardashian si vio alguna herida en su hermano ese día.

“Solo recuerdo que en ese momento él estaba súper emocionado, y realmente todo fue tan borroso”, dijo Kardashian. “Recuerdo que estaba muy rojo, pero no recuerdo nada muy específico, solo que se veía hinchado y rojo”.

Cuando se le preguntó si le había dicho a los productores de los programas oa alguien de E! red acerca de que Chyna atacó a su hermano, dijo que no recuerda, pero reconoció que probablemente surgió en las reuniones sobre “Keeping Up With the Kardashians”.

“Por lo general, cada miembro de la familia decía lo que sentía y por lo que estaba pasando, y decía si teníamos sesiones de fotos o cosas que queríamos programar para filmar”, dijo. “Me gustaría ser honesto en mi preocupación por mi hermano. Pero no estoy muy seguro de dónde o cuándo y cómo habría ocurrido eso”.

Cuando se le preguntó repetidamente si ordenó a sus hermanas que le contaran a los ejecutivos y productores sobre el ataque, que alega la demanda, Kardashian dijo que no recordaba haber hecho eso, eventualmente enojándose levemente con Ciani pero manteniendo la compostura.

“Sé que quieres que mi respuesta cambie”, dijo Kardashian. “Has hecho la misma pregunta como cuatro veces, desearía tener una mejor respuesta para ti, pero simplemente no recuerdo”.

Cuando se le preguntó específicamente si le había ordenado a Kylie Jenner que enviara un correo electrónico sobre el tema, Kardashian respondió: “No controlo la vida de mis hermanas y no tengo conversaciones con ellas antes de que envíen correos electrónicos”.

El abogado de las Kardashian, David G. Rhodes, se negó a interrogarla, pero tiene la intención de volver a ponerla en el estrado cuando presente el caso de la defensa, como planea hacer con todos los testigos de las Kardashian.

Relacionado