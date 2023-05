Kim Kardashian sorprende al admitir que se ha hecho cirugía estética y revela en qué parte

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A lo largo de los años, Kim Kardashian ha presentado varios cambios físicos. Desde sus primeras apariciones públicas junto a Pamela Anderson hasta el día de hoy, es evidente que la modelo y empresaria de 42 años ha tenido varias intervenciones en su rostro y cuerpo.

Aún con todas las pruebas fotográficas, Kim nunca ha admitido en cámara que se haya sometido a alguna cirugía estética, dando a entender que la nueva forma de su nariz o el crecimiento casi inmediato de sus glúteos y senos, se dieron de manera completamente natural.

Sin embargo, esto podría cambiar en la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, pues en un nuevo adelanto, la ex-esposa de Kanye West confesó haberse inyectado el cuello con botox.

A través de su cuenta oficial de Snapchat, Khloe Kardashian, hermana menor de Kim, compartió un breve vistazo de lo que será la tercera temporada de la serie que sigue de cerca la vida de las socialités más famosas del planeta. En este, Kim se encuentra en clases de canto, pero antes de presentar ante las cámaras qué tanto han funcionando las clases, le advierte a su profesor que no puede usar los músculos de su cuello debido a que “la mitad de su cuello tiene botox”.

En 2022, Kim confesó haberse puesto “un poco de botox” para tener un rostro más uniforme, sin embargo, al parecer sus intervenciones han sido más “invasivas” de lo que la madre de cuatro hijos ha querido admitir. Paralelamente, el hecho de que Kim esté tomando clases de canto también ha llamado la atención de los medios y los fanáticos; si bien, puede tratarse sólo de un pasatiempo, muchos especulan que podría lanzar un nuevo sencillo 12 años después de su debut en la industria musical con Jam (Turn It Up).

Como se mencionó antes, Kim nunca ha admitido haberse hecho cirugías estéticas, pero sí ha declarado haber entrado al quirófano para “reparar los daños” que le han causado sus embarazos. Tras convertirse en madre de sus dos primeros hijos, Kardashian se sometió a cinco cirugías reconstructivas, pues al parecer, los dos partos causaron estragos en su interior. Sumado a esto, Kim aseguró que tras amamantar a su primera hija, North, sus senos se llenaros de estrías y cicatrices, mismas que optó por retirar con láser.

A mediados de 2022, Kim dejó muy en claro que sería capaz de cualquier cosa con tal de tener juventud eterna, como, por ejemplo, comer un tazón de m*erda.

“Ahora que lo pienso, probablemente comería una mi*rda si alguien me dijera, ‘Si comes este tazón de caca todos los días, te verás más joven’. Tal vez solo un bocado”. “No podría ingerir un plato entero”, confesó la socialité en una charla con el medio Allure.

Según expertos, entre las cirugías que se ha hecho Kim Kardashian se encuentra una rinoplastia septal abierta para adelgazar y refinar la punta de la nariz, dos aumentos de senos, una reducción de cintura, transferencia de grasa hacia sus glúteos (Kim demostró en una radiografía que no tenía implantes) y rellenos en las mejillas.

La nueva entrega de Keeping Up With The Kardashians estará disponible a partir de este 25 de mayo a través de Hulu y Star Plus. “Me gustaría decir que esta será una temporada tranquila, relajante y apacible, pero no es así’’, dice Khloe Karadashian en el primer adelanto del regresó del clan Kardashian.

Relacionado