Kim Kardashian sorprende a fans al mostrar su rostro sin maquillaje

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – La modelo estadounidense, Kim Kardashian se ha ido sin filtros mostrando su rostro resplandeciente en un video para impulsar su negocio de belleza recién lanzado.

La estrella del reality, “Keeping Up With The Kardashian”, de 41 años, fue grabada mientras recibía un tratamiento facial de la esteticista de clase mundial Joanna Czech, quien usó los productos de Kym de su línea SKKN.

La madre de cuatro compartió las imágenes en Instagram que mostraban su piel natural en un cambio de su característico glamour completo.

Los fanáticos estaban ansiosos por verla brillar, pero también detectaron algunos defectos, como manchas rojas, imperfecciones y algunas líneas finas cuando el facialista aplicó los productos.

La estrella de televisión compartió que creó un ritual de nueve productos con la ayuda de “dermatólogos y esteticistas”.

Pero los fanáticos han cuestionado por qué Kim ingresa al negocio de la belleza dos años después de Kylie, lo que podría poner sus productos en competencia directa entre sí.

Uno comentó que podría arrojar sombra sobre TikTok con un dicho: “Ella viene por la piel de Kylie”.

Un tercero preguntó lo que muchos otros parecían estar preguntándose: “¿Por qué tendría ella una línea de cuidado de la piel cuando Kylie tiene una?”.

Un cuarto dijo: “Ahora todos compararán esto con la piel de Kylie… Veremos quién lo hace mejor”.

Kim anunció S KKN con un espectáculo de diminutas tomas en bikini mientras mostraba un bronceado resplandeciente.

La magnate de la belleza subtituló la publicación: “Estoy emocionada de presentarles finalmente SKKN BY KIM, un ritual rejuvenecedor para el cuidado de la piel de nueve productos que he desarrollado de principio a fin.

“He tenido el privilegio de aprender sobre la piel y el cuidado de la piel a lo largo de los años de la mano de los mejores dermatólogos y esteticistas del mundo, y cada botella de mi nueva línea está llena del conocimiento que he acumulado en el camino”.

