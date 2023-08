Kim Kardashian se fractura hombro y tendón a segura “nada me va a deprimir”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La socialité Kim Kardashian reveló que tuvo un accidente muy fuerte con el que se fracturo su hombre y se desgarró un tendón.

Dicha noticia la dio a conocer en el reality show The Kardashians y para calmar a sus seguidores de preocupación ya se encuentra en rehabilitación.

“Me rompí el hombro y me desgarré el tendón, así que estuve fuera del gimnasio durante algunas semanas, ¡pero he vuelto!”, comentó. “Estamos comenzando nuestra rehabilitación hoy. Nada me va a deprimir”, agregó Kim Kardashian.

