Kim Kardashian enseña sus senos a través de Instagram

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y celebrity de televisión Kim Kardashian a provocado un revuelo al subir una foto caliente donde muestra sus senos a los más de cuatro millones de seguidores de Instagram.

La imagen de los pechos de Kimberly Noel Kardashian West, nombre de pila la también empresaria y protagonista del reality show Keeping Up with the Kardashians, fue parte de cuatro publicaciones sensuales que ella subió durante la tarde de este lunes, consiguiendo más de 80 mil “like”, hasta la hora de esta publicación.

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 29, 2018 at 2:06 PST

Las otras tres fotos posteada por Kim la muestra con ropa de interior mínima, una de ella mostrando parte de su trasero mientras observa una sesion de fotos en la cama.

No se sabe si las fotografías hacen parte de una campaña comercial, pues la Kardashian más popular no ha dado pistas al respecto.

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 29, 2018 at 2:41 PST

Desde ya algunos expertos en redes sociales prevén que la esposa del rapero Kanye West pueda perder nueva vez su cuenta de Instagram, ya que esta imagen viola las reglas de dicha red social.

Straight from the polaroid @marcushyde Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 29, 2018 at 12:01 PST

BO WEST Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 29, 2018 at 12:58 PST

Relacionado