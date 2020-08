Kim Jong Um podría estar en coma; hermana asumiría como líder de Corea del Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El líder norcoreano Kim Jong Um podría estar en coma debido a una delicada situación de salud, la cual no se ha ventilado en medios locales coreanos, según una información ofrecida por un exfuncionario surcoreano y publicada este domingo por el diario internacional The New York Post.

Según la información publicada, el exfuncionario de Corea del Sur identificado como Chang Song-min, quien trabajara para el fallecido presidente surcoreano Kim Dae-jung, resaltó que la hermana del líder enfermo, Kim Yo Jong, de 33 años de edad, podría asumir las riendas del país como su nueva figura de liderazgo.

Asimismo, se resalta que Kim Jong Um estaría gravemente enfermo motivo por el cual se han limitado sus apariciones en distintos actos públicos a los cuales asistía con frecuencia.

Otras informaciones suministradas por espías surcoreanos, indican que la hermana del líder norcoreano, es la segunda al mando y quien asumiría en la línea de sucesión del poder.

Kim Jong Un reportedly in a coma as his sister Kim Yo Jong takes control https://t.co/6FKku2YI1A pic.twitter.com/MHR66mUUR4 — New York Post (@nypost) August 23, 2020