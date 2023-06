Kim Cattrall volverá como Samantha Jones en “And Just Like That”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Recientemente, Variety entregó la exclusiva de que Cattrall volvería a And just like that en el final de la segunda temporada, pero solamente tendrá un cameo.

El portal consultó algunas fuentes cercanas a la actriz quienes afirmaron que las grabaciones de su aparición se llevaron a cabo el 22 de marzo en Nueva York.

Uno de los personajes que marcó historia en Sex and the city fue Samantha Jones, interpretado por la actriz Kim Cattrall.

Sin embargo, cuando se realizó el lanzamiento de la nueva versión que lleva por nombre And just like that, su ausencia fue notoria y se dijo que existieron algunos roces entre los protagonistas por cuenta de los salarios que cada uno percibía.

La ausencia de la actriz no tuvo una explicación en concreto por parte de los realizadores en cabeza de HBO Max, pero intentaron mantener vivo el personaje en diferentes escenas.

Una de esas, la visita que hizo Carrie Bradshaw a París, tras la muerte de su esposo Mr. Big con quien pactó un encuentro y este quedó en suspenso el concluir la primera temporada.

“Ella solo aparecerá en la escena final… Sin verse ni hablar con las estrellas de la serie, entre las que se incluye a Sarah Jessica Parker, con quien tuvo el enfrentamiento. Tampoco tuvo contacto con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King”, reveló la fuente al medio de comunicación antes mencionado.

