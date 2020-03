Kiko Rodríguez tiene éxito en gira Europa; se prepara para EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Tras recorrer 15 provincias del país con la exitosa “Gira del Pueblo” junto a Romeo Santos, el bachatero Kiko Rodríguez se embarcó en “El beso que no lo di Euro Tours”, que lo ha llevado a presentarse casa llena en varios países de Europa.

Desde el pasado 7 de febrero el santiaguero se ha presentado en los escenarios más importantes de las ciudades Ginebra, Roma, Milano, Treviso, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Lugo, Zurick y Amsterdam, todos “sold out”.

“En la actualidad estoy viviendo un momento cumbre de mi carrera; orgulloso y agradecido de todo el apoyo que estoy recibiendo de todos mis fanáticos, tanto en mi tierra, como la comunidad latina internacional donde cada presentación en este tour tan importante por las ciudades más importante de Europa han sido un rotundo éxito”, expresó el intérprete de éxitos como “Hoy te vi pasar”, “El verde de tus ojos” y “Que vuelva”, entre otras, en una nota de prensa.

Luego de concluir este tour por toda Europa, que realiza junto a Erick Music, Kiko Rodríguez se preparará para a mediados de mayo partir hacia Estados Unidos e iniciar una nueva gira tras dos años de ausencia. Su última, presentación estremeció el Dolby Theatre de Hollywood, California, con su presentación en los Premios Latin American Music Awards que puso a toda la audiencia con los sentimientos a flote, al lado Romeo donde interpretaron su éxito que le da nombre a su gira “El beso que no le di”.

El lugar se inundó de una atmósfera nostálgica gracias al show que montaron.

El próximo año el popular bachatero celebrará el 25 aniversario de su carrera en el majestuoso United Palace of Cultural Arts de New York.

