Kiko el Crazy y Toño Rosario entre los temas más bailables del último año

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- ¡Seis grandes artistas quienes nos han hecho bailar como nadie unen fuerzas para rescatar y actualizar un clásico del merengue y convertirlo en el nuevo himno de Zumba®️! Steve Aoki, Darell, Farina, Play-N-Skillz, Kiko El Crazy y Toño Rosario estrenaron el sencillo y lyric video “DALE CINTURA (Kuliki)” en todas las plataformas de música digital y YouTube.

Originalmente lanzado en 2003, “Kulikitaka” escrito por Rey David Santana e interpretado por el legendario merenguero dominicano Toño Rosario, cosechó gran éxito en los centros nocturnos. La canción cobró nuevos aires luego de ser descubierta por jóvenes en el sur de la India en el 2018. Su impulso siguió creciendo hasta llegar a ser tendencia en las redes sociales, con celebridades de la talla de Bad Bunny, Justin Bieber y Selena Gómez bailándola para el deleite de sus millones de seguidores.

Toño Rosario de nuevo forma parte del elenco estelar de esta versión, y es acompañado por grandes artistas de diferentes países – el renombrado productor y empresario estadounidense de la música electrónica Steve Aoki, el emergente talento puertorriqueño de trap Darell, “la Nena Fina” de Colombia Farina, El dúo de hermanos mega productores Play-N-Skillz, y el joven artista urbano dominicano Kiko El Crazy.

Sony Music Latin y Zumba®️ han unido fuerzas para compartir este tema con audiencias alrededor del mundo y activar instructores a crear videos de coreografía original utilizando el #DaleCinturaChallenge .

Divirtiéndonos con su juego de voces, trompetas, percusiones y pianos, “DALE CINTURA (Kuliki)”, producida por Steve Aoki, Play-N-Skillz, y Scott Summers, promete irrumpir no solamente entre los aficionados de Zumba®️ sino también con todo el público que le guste bailar.

El conjunto de nacionalidades que interviene en este tema demuestra de nuevo que la música latina es la música que mueve al mundo entero.

Acerca de Steve Aoki

Steve Aoki, el dos veces nominado al GRAMMY®️ productor/DJ, es uno de los artistas multifacéticos estadounidenses más exitosos de la actualidad, contando con más de 2.8 billones de reproducciones en Spotify. Como director general del sello discográfico que marca tendencias, la compañía de eventos/estilo de vida y la línea de ropa Dim Mak Records, la cual fundó en 1996, Aoki ha ayudado a lanzar las carreras de estrellas globales como The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots, The Gossip, y The Kills, entre muchos otros. Recientemente, Steve Aoki estrenó su aclamado libro autobiográfico, BLUE: The Color of Noise, editado por St. Martin’s Press.

Acerca de Darell

Darell es un cantante y compositor urbano nacido en Puerto Rico. Ha llegado a ser uno de los colaboradores más buscados del género, trabajando con artistas de la talla de Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Bad Bunny. Darell es el compositor del tema urbano más escuchado del 2018, “Te Boté”. Su trabajo en este tema le hizo acreedor a una nominación al Premio Lo Nuestro 2019. Darell también estuvo nominado al Latin GRAMMY®️ por su éxito “Otro Trago” donde acompaña a Sech.

Acerca de Farina

Farina posee la habilidad única de dominar la composición con su poesía y sus frases descriptivas, mientras fusiona estilos de rap, reggaetón, trap, pop y dancehall con la sensibilidad feminina, cobrando vida a su personaje La Nena Fina. Su carrera profesional comenzó cuando debutó en el reality colombiano Factor X, quedando en tercer lugar entre más de 45 mil aspirantes. Obtuvo una nominación al premio GRAMMY®️ Artist of Tomorrow de CBS.com en el 2017, quedando como la única finalista latina. En los Premios Heat 2019, Farina postuló como Mejor Artista Femenina.

Acerca de Play-N-Skillz

Con más de una década de trayectoria, el dúo de hermanos de ascendencia argentina/venezolana Juan “Play” y Oscar “Skillz” Salinas, quienes pasaron su infancia en Dallas, se perfilan como uno de los equipos de producción/DJ más aclamados de la industria. Play-N-Skillz saltaron a la fama a principios del milenio produciendo éxitos de la talla de “Got Money” de Lil Wayne y “Ridin (Dirty)” de Chamillionaire, los cuales le hicieron acreedor a dos premios GRAMMY®️. Este equipo ha colaborado con artistas de la talla de David Guetta, Nicki Minaj, Yandel, Flo Rida, Akon, Lik Wayne, Pitbull, Snoop Dogg, LMFAO, Lil John, Daddy Yankee, Steve Aoki, Usher, Wisin, Ludacris, Don Omar, Becky G, T-Pain, T.I., Leslie Grace, Messiah, CNCO, y Prince Royce entre muchos más.

Acerca de Kiko El Crazy

Jose Alberto Rojas Peralta nació el 27 de septiembre del 1990 en Santo Domingo en el barrio de Los Mina de la zona oriental en la República Dominicana. Su primer tema fue “un to pa to” en el 2009 el cual tuvo un gusto popular en su barrio, Los Mina. En el 2011 es nominado a los Premios Casandra como compositor en el tema “Prende la hookah” interpretado por Tulile. En el año 2019 Kiko El Crazy continúa lanzando canciones, como “Bajé con trenza” el cual contó con la colaboracion de Ozuna, “Mente a na” junto a Maffio, Tito el Bambino, Nacho y Químico Ultramega; y “Mueve la cadera”, con la colaboración de El Alfa.

Acerca de Toño Rosario

El merenguero dominicano Toño Rosario emprendió su carrera musical a finales de los setenta como miembro del influyente grupo Los Hermanos Rosario. Es un artista admirado por seguidores de todas las edades. También conocido como El Cuco, Toño emprendió su carrera en solitario en 1990 con un concierto en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Con éxito tras éxito, Toño se convirtió en el merenguero de mayores ventas en la historia, con más de 100 millones de álbumes vendidos en total. Sus más grandes éxitos incluyen “Kulikitaka”, “Resistire”, “Alegría” y recientemente “Dale Vieja Dale”. Se ha hecho acreedor de tres Latin GRAMMY®️ a lo largo de su trayectoria. Toño es un pionero en grabar actuaciones extraordinarias en directo, las cuales llegan a convertirse en clásicos. Su orquesta cuenta con los mejores músicos de merengue.

