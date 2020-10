Kiki Meléndez  trae nueva vez “Omni Cultural TV Festival”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz, guionista y productora Kiki Meléndez compartió la primicia de su festival cultural que se realizará esté 8 de diciembre en la República Dominicana.

“Lo bonito de este festival es que nadie lo ha hecho así, que yo sepa –continúo explicando- la gente se va a convertir en avatar y podrá entrar en el festival y podrán conocerse uno al otro estando en lugares distintos”, manifestó.

Regocijada por estar en el país que la vio nacer, así se mostró la actriz y humorista dominicana Kiki Meléndez durante una entrevista concedida para Bajo el Lente, producción llevada a cabo por el presentador Willy González, que se transmite por el Nuevo Diario TV.

La actriz aseguró que el festival que se llevará a cabo, promete estar cargado de proyectos grandiosos y que todo el que esté interesado puede asistir sin restricción alguna.

Por otro lado, tocando el tema del cine en RD la misma manifestó su admiración por el talento que día a día forma parte de esté grandiosos escenario, “Yo toda mi vida siempre he pensado que los dominicanos tienen tremendo talento”.

Kiki también expresó estar emocionada de la capacidad artística que existe en la República Dominicana e indicó que cuando de arte de se trata, el dominicano sin duda alguna es extraordinario. “Yo me he quedado impresionada con el talento que hay aquí de los cineastas, productores, directores y escritores”.

Sobre sus proyectos cinematográficos, la cineasta y productora de cine compartió el significado de lo que fue para ella la creación de su película “La historia de una comediante”.

“El valor más grande es el que uno le tiene a sus padres, a su familia y la película se convirtió en un honor a mi madre”, expresó la humorista.

“La historia de una comediante” es una película de humor que muestra la vida controversial de Kiki Meléndez, está película abarrotó los estudios más grandes de NY y los Ángeles y fue evaluada para ser ganadora de un óscar.

Kiki Meléndez, es una muestra del talento que muestra la diversidad de una latina en América a través de las actuaciones, los cómicos, dibujantes y baile.

Ésta gran actriz, ha recibido muchos premios como: American Latino Pioneer en espectáculos, Premio Lupe Ontiveros Visionario (Festival de Cine Latino de Georgia), y el prestigioso Maverick Premio (Festival de Teatro de Mujeres de Los Ángeles).

La emblemática dominicana quien desde muy joven partió de su país de origen para llegar a los Estados Unidos, país donde logró emprender sus sueños y gracias a ello hoy día es conocida por su trayectoria en la pantalla grande y sus destacadas programaciones en la TV estadounidense.

La actriz y productora dominicana, expresó su decisión de volver a Rep. Dom para mostrarles ampliamente su cultura dominicana a sus hijas.

Kiki explicó que sus hijas son descendiente escocés por parte de su padre, razón por la que constantemente frecuentaban Escocia y que por motivo de la pandemia entro en negociación con su esposo para pasar tiempo en dominicana, “siempre peleábamos mi esposo y yo porque el siempre quiere ir a Escocia y yo quiero venir para acá”.

La actriz expresó que una de sus intenciones de volver al país, es lograr que sus hijas puedan apreciar la cultura dominicana y aprender otro lenguaje.

“Fue una pelea constante, porque son niñas de 16 años, no querían dejar a sus amistades y yo les decía que no estarían perdiendo nada porque no estaban yendo al colegio por la cuarentena y ahora que por fin llegamos le encantan la República Dominicana”, manifestó Meléndez.

En el mismo orden, también indicó que pondrá a sus hijas en colaboración para “Casa de Cristo” orfanato de Punta Cana, donde impartirán inglés y recibir a cambio ese intercambio cultural que tanto desea que sus niñas cultiven.

Con un mensaje emotivo, Kiki Meléndez aprovechó el espacio para cerrar su participación impulsando a las personas a decidir quiénes son y no dejar que otras personas decidan por ellos.

Por Leidy Feliz