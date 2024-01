Kiara Romero se somete a cirugía número 21 de su pierna

Kiara Romero e hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Kiara Romero compartió con sus seguidores de las redes sociales que se sometió a la vigésimo primera cirugía en su pierna para el retiro de materiales.

Pese a que ha sido un proceso doloroso, tal como ella cuenta en el pie de la foto donde posa junto a su hijo, se ha mantenido optimista y con la actitud correcta.

»Tengo un año y medio luchando con una complicación en mi pierna, ayer me realizaron mi cirugía #21, (retiro de materiales) La misma es una victoria, un paso muy importante para mi recuperación y a pesar del dolor durante todo este tiempo, que de verdad ni se lo imaginan, mi sonrisa no se ha borrado, porque he mantenido mi mente optimista, claro, a veces lloro y me siento perdida pero me miro al espejo, me hablo directamente y me recuerdo que esto también pasará.

Se recuerda que la presentadora de televisión ha estado pasando por un proceso de recuperación desde el 2018 cuando intentando culminar con su vida lanzándose de un tercer piso quedó con fuertes fracturas en su pierna izquierda.

