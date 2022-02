Kiara Romero muestra por primera vez sus cicatrices

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora, actriz, cantante y exbailarina Kiara Romero decidió presentarse como nunca antes ante su público. En su más reciente publicación de Instagram la joven, quien en 2018 cayó de un tercer piso tras un intento de suicidio, mostró por primera vez las secuelas que le dejó este incidente. Además, habló como pocas veces de la situación que vivía con su exesposo, el pelotero Carlos Paulino.

A continuación, su testimonio íntegro:

“Debido a mi accidente en noviembre del 2018 obtuve heridas físicas severas y me costó mucho tiempo aceptar mi realidad, verme en el espejo, entender que ahora lucía diferente a como era antes, que habían cosas a las que tenía adaptarme.

En ese momento recibir en mi vida un nuevo cambio tan traumático, aun más para una mujer, fue muy difícil; Pero pasando los años y recibiendo terapia psicológica comprendí que no necesariamente tenía ser negativo porque, las peores cicatrices no siempre son físicas y esas ya las he ido sanando con esfuerzo, dedicación y oración.

Las humillaciones, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, son formas de violencia psicológica, utilizadas en forma frecuente, como insultos, manipulación, mentiras, menosprecio, entre otros. Vivir un matrimonio al lado de un narcisista, me arrastró a una depresión severa, me dejó muchos traumas, pero también hoy en día gracias a Dios muchas enseñanzas.

Por eso quiero decirte a ti mujer que te acomplejas por cualquier defecto físico, ámate cual eres, dale el valor a tu vida, a tus principios, tus valores y no permitas por amor o por cualquier otra razón que alguien se sienta con el poder de dañarte hasta llevarte a un punto en el que ya no te encuentres en el espejo y solo veas una sombra, porque entonces ya no habrá belleza y atributos físicos que disfrutar.

Hoy mis cicatrices son una arma muy poderosa porque me recuerdan todos los días de donde Dios me sacó, lo misericordioso que ha sido conmigo, lo mucho que me ha guardado y sobretodo lo valiosa y fuerte que soy.

Ahora me veo y me gusta más la mujer que miro en el espejo”.

