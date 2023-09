Khris Middleton no está preocupado por las palabras de Giannis 

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Hace una semana, Giannis Antetokounmpo despertó cierta preocupación en Milwaukee tras declarar que su deseo de ganar está por encima de los colores de su actual franquicia. «Soy un Buck, pero lo más importante es que soy un ganador» aseguró en su paso por el podcast 48 minutos. Sin embargo, alguno de sus compañeros han declarado estar completamente tranquilos con la situación del equipo en general, y de Giannis, en particular.

En una entrevista con el periodista de ESPN, Tim Bontemps, Khris Middleton afirmó no sentirse sorprendido tras escuchar las palabras de su compañero y dos veces MVP de la temporada. «Creo que todo sigue igual», afirmó el alero de los Bucks. «No me afecta personalmente y no creo que nos afecte como equipo. Creo que esto es algo que ha dicho casi todos los años en las conversaciones de extensión de contrato.»

Middleton también quiso aclarar que no ve las palabras de Antetokounmpo como una crítica a sus compañeros, sino como una forma de motivarse a sí mismo y al vestuario. «Creo que es una forma de empujarnos a todos. Por supuesto, a sí mismo también. No está señalando con el dedo a todos los demás diciendo ‘tenéis que hacer esto por mí’. Creo que se está presionando a sí mismo para ser mejor y crecer cada año. Así que no creo que haya una presión adicional cuando nos dice, como equipo, o a mí como persona, que tenemos que ser mejores.»

Así, el alero compartió el deseo de la organización de Wisconsin de seguir contando con sus servicios. “Es evidente que siempre lo queremos de regreso», continuó Middleton. «Estamos muy seguros y se lo haremos saber a todos. Queremos que este chico siga aquí porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Es uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia. Entonces, cuando dice cosas así, creo que solo quiere desafiar al equipo, a la organización, para seguir poniéndonos en la mejor posición posible para ganar campeonatos.»