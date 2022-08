Khloé Kardashian y Tristan Thompson se convierten en padres de su segundo hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Khloé Kardashian y Tristan Thompson se han convertido en padres por segunda vez. La modelo y el deportista anunciaban el pasado mes de julio que esperaban a su segundo hijo en común, esta vez mediante un vientre de alquiler. Por el momento se desconoce el nombre del bebé, aunque sí que se sabe que se trata de un niño.

La decisión de tener a su segundo hijo juntos se gestó el pasado mes de noviembre, apenas unas semanas antes de la mediática ruptura entre el jugador de los Chicago Bulls y la hermana menor de Kourtney Kardashian. Un representante de Khloé ha sido el encargado de dar la noticia a la revista Page Six.

Fue el pasado 13 de julio cuando salió a la luz que la expareja estaba esperando un segundo hijo en común. En el momento del anuncio, la pareja ya llevaba siete meses separada.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano, que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa”, expresó el representante de Khloé. “Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, explicó.

Según ha explicado recientemente la influencer, la entonces pareja tomó la decisión de conceder a su segundo hijo a través de gestación subrogada por motivos de salud de Khloé. De hecho, la noticia para ella de un posible embarazo de riesgo se remonta a los primeros meses de 2021.

“Dijeron que hay una posibilidad de alrededor del 80% de tener un aborto espontáneo. Casi pierdo a True al principio del embarazo. Pero no sabía que era persistente”, confesaba en Keeping Up with the Kardashians, el reality dedicado a la mediática familia. “Solo intento traer más amor a mi vida y a mi familia, pero parece que siempre me encuentro con más obstáculos. Es muy difícil para mí digerirlo” reveló.

Ni Tristan ni Khloé han realizado ninguna declaración a través de redes sociales sobre el nacimiento de su pequeño. Tampoco este nacimiento ha contribuido en una posible reconciliación entre ambos. De hecho, muchos son los rumores que apuntan que la expareja está iniciando ya romances por separado. El pívot fue fotografiado de la mano de una mujer durante sus vacaciones en Grecia. Por otro lado, la prensa americana asegura que Khloé también ha conocido a alguien.

“Khloé y Tristan están solteros y, de acuerdo al comunicado del representante de ella, no han hablado desde diciembre, excepto por cuestiones relativas a la paternidad. No sé por qué sería una locura que Tristan estuviera con otra mujer mientras que sea un buen padre para su hijo”, decía un seguidor de Khloé en Instagram, un comentario al que ella misma dio ‘me gusta’.

La relación entre ambos ha estado marcada por altibajos. En verano de 2016, ambos iniciaron su relación que estaría marcada por las infidelidades de él. En abril de 2018, dieron la bienvenida a su primera hija, True Thompson, pero tan solo unos días antes del parto, salía a la luz una infidelidad del jugador de baloncesto con dos mujeres. Había pruebas que lo demostraban, unas fotografías le delataron.

Ese mismo año, ambos decidían darse una nueva oportunidad, pero en febrero de 2019 Thompson volvió a ocupar titulares en la prensa internacional a causa de otra infidelidad. Esta vez, con Jordyn Woods, íntima amiga de la hermana menor de Khloé, Kylie Jenner. Sin embargo, Khloé decidía darle una nueva oportunidad al padre de True. Una nueva oportunidad que resultaría ser la última, ya que en diciembre de 2021 salía a la luz que el jugador había sido padre de un niño con la entrenadora personal Maralee Nichols. El pequeño nació fruto de una infidelidad a la integrante del clan Kardashian.

Ahora la pareja celebra el nacimiento de su segundo hijo en común en unas condiciones bastante tensas. Ambos, separados, y sin apenas contacto en los últimos meses, deberán abordar cómo mantener una relación cordial por el bien de sus dos hijos. Seguro que hallarán la forma de encontrar el equilibrio.

Relacionado