(VIDEO) Keys pasa por encima de Krejcikova para ser la primera semifinalista

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA. – La estadounidense Madison Keys, que cuajó un gran servicio con once saques directos, pasó por encima de la checa Barbora Krejcikova (4) por 6-3 y 6-2, para convertirse en la primera semifinalista del Abierto de Australia, informaron este martes medios locales.

Keys, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2017, alcanzó su quinta semifinal en competición ‘slam’ tras una hora y 22 minutos de juego y superó los cuartos por primera vez desde el ‘major’ estadounidense en 2018.

No tuvo piedad de nuevo con un tenis agresivo, tras su recital ofensivo ante Paula Badosa (8) en octavos, y conectó 27 golpes ganadores que dejaron en evidencia los once de la vigente campeona de Roland Garros.

