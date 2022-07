Kevon Looney ejerce como mentor de James Wiseman

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Los Golden State Warriors seleccionaron a James Wiseman en segunda posición del draft de 2020 con el objetivo de convertirlo en su referente interior de futuro. Sin embargo, su aterrizaje en la NBA ha sido bastante turbulento debido a una lesión de rodilla que lo mantuvo en el dique seco durante quince meses, incluida toda la temporada 2021-22.

Su ausencia fue aprovechada por Kevon Looney para impulsar una carrera que había quedado peligrosamente estancada. El big men se asentó como una pieza importante para Steve Kerr durante los playoffs, en los que los Warriors se proclamaron campeones de la NBA. Su buen rendimiento no tardó en ser recompensado con una renovación por tres años y 25,5 millones de dólares.

Además de lo mostrado en la pista, Looney ha asumido el papel de mentor y guía en el crecimiento de Wiseman ahora que este ha regresado a la disciplina competitiva del equipo. Una ayuda que el joven jugador ha agradecido enormemente.

«Me ha mostrado mucha comprensión en términos de lo que necesito para trabajar», afirmó Wiseman al medio NBC Sports Bay Area. «Pero también me ha hecho muchas críticas constructivas. Estoy dispuesto a aprender y observar. Lo tomo como lo correcto y como lo que necesito para mejorar y desarrollar mi juego. No lo veo como una perspectiva arrogante por ser un pick 2 que no debería de escuchar. Yo no hago eso. Solo quiero escuchar todo lo que me tenga que decir y tratar de ser lo mejor que pueda ser. Él me ha dado mucha información y definitivamente está desarrollando mi juego.»

El último año del nuevo acuerdo de Lonney solo está parcialmente garantizado, quizá como un guiño a las limitaciones del interior y el preocupante historial de lesiones que ha tenido durante su carrera. Así, Wiseman tendrá que desarrollar su juego y explotar el potencial que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes de su camada si quiere asegurar su futuro en los Warriors y que estos, a su vez, sigan manteniendo un alto nivel competitivo en la Conferencia Oeste.

Relacionado