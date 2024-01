Kevin Porter Jr. recurre sus acusaciones por agresión a su expareja

Kevin Porter Jr.

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Kevin Porter Jr. ha recurrido a través de su abogado las acusaciones por agresión imprudente de tercer grado y acoso de segundo grado sobre su expareja Kysre Gondrezick, exjugadora de la WNBA. El presunto asalto sucedió el pasado septiembre cuando, según denunció la víctima, el jugador intentó estrangularla en un hotel de Manhattan causándole una rotura en una de sus vértebras y un corte bajo el ojo. Este recurso, en palabras del abogado de Porter Jr., «permitirá que mi cliente deje a un lado este incidente, el cual involucra declaraciones falsas, sin antecedentes penales y pueda seguir adelante».

Aquel mismo septiembre, Gondrezick concedió una entrevista al New York Post en la que declaró lo siguiente: «No me golpeó, no con el puño. Y, definitivamente, no me dio puñetazos en la cara. No tengo lesiones que lo prueben». Además. la lesión vertebral que registró el primer informe, fue desestimada por el fiscal del distrito.

En aquel momento, el base era parte de la plantilla de los Rockets, que le traspasó a los Thunder, donde acabó cortado. Ahora mismo se encuentra sin equipo. La NBA no instigó ninguna investigación paralela a la de la ley y la justicia en el momento. Y, de momento, parece mantenerse al margen hasta que todo se resuelva con el ex de Rockets y Cavaliers.

