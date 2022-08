Kevin Porter Jr. quiere su extensión antes del comienzo del curso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Este verano, al filo de comenzar su cuarta temporada en la NBA, Kevin Porter Jr. era susceptible para recibir la primera extensión de su contrato rookie. En principio los Houston Rockets no tenían inconveniente en ofrecérsela, pero de momento no le han hecho ni una sola tentativa. Esto ha activado las alertas del jugador que, según cuentan en HoopsHype, pretende firmar su renovación antes de que comience la temporada entrante.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. Porter es un jugador de alta autoestima, pero Kelly Iko desvela en The Athletic que los Rockets no están tan seguros de mantenerle a largo plazo ni el precio a pagar por él. La franquicia puede pagar los 4 millones de la oferta cualificada (que ocuparían 9,6 de espacio salarial) para asegurarse que el jugador sea agente libre restringido el próximo verano. Lo más seguro es que acaben ofreciéndole una extensión tarde o temprano de al menos cuatro años, pero podrían esperar para probarle un año más asegurándose la opción de tanteo en 2023.

