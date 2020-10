Kevin McHale cree al Heat les falta una estrella anotadora para aspirar al campeonato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Después de la derrota sufrida en el cuarto partido de las Finales de la NBA, una de las grandes leyendas del baloncesto en Boston compartió sus impresiones sobre qué necesitan los Heat para ganar el título. En concreto, Kevin McHale recalcó la ausencia de una verdadera estrella que sea una gran amenaza por sí misma más allá de un eficaz rendimiento colectivo.

“Cuando ves jugar a Miami te das cuenta de que no disponen de un jugador de quien puedas decir: ‘Aquí tienes la pelota. Busca el lugar donde puedas anotar aunque la defensa sepa que vas a ir allí y envíen una ayuda en defensa”, afirmó el tres veces campeón con los Celtics al Miami Herald.

McHale señaló que todos los equipos que han ganado un campeonato han dispuesto de un jugador de este perfil entre sus filas. Considera que un jugador que pueda generar sus propios lanzamientos es una de las claves cuando enfrentas a una defensa de élite en los playoffs. Pese a haber firmado un tercer partido sencillamente histórico, la leyenda de los Celtics no cree que Jimmy Butler responda a estas exigencias.

“A veces tienen que generar cinco o seis acciones diferentes para conseguir un tiro decente. Todos los buenos equipos que han ganado un campeonato han tenido a ese tipo al que puedes darle la pelota en cualquier lugar de la cancha”, continuó McHale. “Miami no tiene eso. Generan su ataque desde el movimiento. Es difícil tener buenas posiciones de tiro en unos playoffs contra una defensa tan buena, especialmente durante tres o cuatro partidos seguidos. No tienen a un tipo así. Jimmy Butler no puede hacer eso contra Anthony Davis.”

La última frase de McHale fue, precisamente, una de las claves del Game 4 de las Finales. Tras sumar 40 puntos en el tercer duelo y anotar sus primeros cinco lanzamientos en el cuarto, Frank Vogel trasladó a Anthony Davis la misión de defender concienzudamente a Butler. El resultado no pudo ser mejor: el alero erró sus siguientes seis intentos a canasta. Si bien la gran fortaleza de los Heat reside en lo equilibrado y compacto de su juego colectivo, no han sido pocos los que han cuestionado la etiqueta de Butler como jugador franquicia. Ahora, McHale parece incidir, una vez más, en ello.