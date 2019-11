Kevin Love insiste: no quiere salir de Cleveland ni pedirá el traspaso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Su nombre aparece como uno de los grandes candidatos a abandonar los Cavaliers de Cleveland, a mitad de la temporada 2019-20. Su perfil de veterano (31 años) dentro de un equipo en plena reconstrucción sigue chirriando en cierta medida, aunque Kevin Love sigue manteniendo que se encuentra perfectamente a gusto en su hogar durante los últimos cinco años, desde 2014.

Love insiste en la idea de que es feliz jugando para los Cavaliers, de los cuales no quiere marcharse y que no solicitará el traspaso en el despacho oval de la franquicia.

“Simplemente voy a dejar que las cosas fluyan. Sé que este es un equipo joven. Creo que puedo ayudarles. Voy a hacer lo correcto por Cleveland, por la organización. Esta es una liga en la que a los equipos les gusta reconstruir, quieren rejuvenecer sus filas pero algunos equipos sí buscan tipos que hayan jugado en las Finales, un tipo que tenga experiencia en playoffs. No sé qué pasará, pero creo definitivamente que esta situación disminuye el nerviosismo y la ansiedad”, pudo manifestar Love y se hizo eco el periodista Tim Reynolds (The Associated Press).

Es claro en sus palabras Kevin, que explica que no solicitará salir de los Cavs pero al mismo tiempo asume que su futuro puede estar lejos de Cleveland, más pronto que tarde.

Su situación está sujeta a los deseos de los Cavaliers, que podrían estar esperando a que el nivel de Love escalase un poco más para acometer un traspaso ventajoso.

Su salario

El ala-pívot y campeón en 2016, tiene un salario entre 28 y 31 millones de dólares durante los próximos cuatro años, es un problema a la hora de buscar un traspaso con terceras franquicias. No muchas entidades están dispuestas a hacer hueco a un contrato de tales dimensiones, menos si es en un jugador que lleva un par de años sin mostrar un nivel diferencial.

Pero Love se va reconciliando poco a poco con los promedios que venía arrojando en Cleveland; en la presente temporada lleva números de 17,9 puntos y 11,9 rebotes por noche.

“Mi estancia en Cleveland ha sido un poco inestable en algunos momentos. Y realmente genial en otros. Ahora he encontrado el equilibrio en mi vida aquí, no solo en la pista sino también fuera de ella”, podía añadir Kevin Love.

No pedirá el traspaso aunque pueda no terminar la temporada en Ohio. Paradójicamente para él, cuanto mejor lo haga esta temporada, antes del deadline del 6 de febrero, más opciones puede tener de salir de los Cavs.

Anuncios

Relacionado