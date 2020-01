Kevin Love explota ante el general manager de Cleveland

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- La salida de Kevin Love empieza a sentirse inminente en los Cavaliers de Cleveland. El ala-pívot, protagonista de continuos rumores de traspaso desde hace tiempo, ha mostrado un elevado nivel de frustración en los últimos días hasta el punto de ser el punto central de varios incidentes. Uno de ellos, y quizás el más grave, se produjo tras el entrenamiento de este sábado.

Según informa el medio “The Athletic”, al acabar los ejercicios del entrenamiento, y estando presentes tanto sus compañeros de equipo como los entrenadores y algunos miembros de la oficina, Love explotó verbalmente contra el general manager del equipo, Koby Altman, a quien increpó expresando su disgusto con la organización y la actual situación de la franquicia. Las fuentes del citado medio aseguran que el jugador gritó al ejecutivo: “No hay ganas en este equipo”.

Este episodio, muestra sin duda de la frustración del jugador, llega en parte a consecuencia de lo vivido horas antes en el partido contra Toronto Raptors. Durante el transcurso de dicho encuentro Love golpeó una silla al inicio de un tiempo muerto, acción que la franquicia castigó con una multa de 1.000 dólares.

La realidad es que Love parece tener pie y medio fuera del equipo. Con continuas situaciones de tensión en los últimos días, el partido del sábado contra frente a Oklahoma City Thunder volvió a causar cierta polémica por la última jugada del primer tiempo. Love se molestó porque Collin Sexton no le pasó el balón cuando estaba bien posicionado. Seguidamente caminó hacia el base lentamente con los brazos levantados. Tras recibir finalmente la pelota, le dio un mal pase a Cedi Osman, quien también balbuceó algo… Al acabar, Love no se escondió. “Marcamos una jugada. Estábamos en bonus y Chris Paul me estaba defendiendo. Quería llevarlo al poste, provocar una ayuda y sacar el balón para un buen tiro. No lo hicimos y estaba frustrado”.

Respuesta por Instagram

Una vez conocido el informe de The Athletic, Kevin Love quiso refutar la situación narrada por el medio mediante una publicación en Instagram. “Se comparten muchas mentiras… He aprendido que vivimos en un mundo donde la gente recuerda las acusaciones y no las refutaciones. Déjelos pintar la imagen que quieran. El hecho es que amo a mis compañeros”, escribió el jugador.

