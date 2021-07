Kevin Love descarta la retirada a pesar de las lesiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ha sido una de las notas negativas de los últimos días. Tras recibir críticas al ser seleccionado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con Estados Unidos, Kevin Love se ha visto obligado a renunciar finalmente a estar en la competición internacional por problemas físicos.

Es un tema recurrente en los últimos años para el ala-pívot de Milwaukee. En el curso 2018-19 solo pudo jugar 22 partidos, y en el que está a punto de concluir, el 2020-21, se ha quedado en 25 tras sufrir una lesión durante la pretemporada. Aunque en un primer momento se habló de que se perdería unas tres semanas de regular season, finalmente la dolencia sufrida en los isquiotibiales de su pierna derecha fue a más y le tuvieron sin jugar tres meses. Ahora, aunque parecía recuperado para estar con el Team USA, ha sido él mismo quien ha admitido no estar en condiciones óptimas para ello.

Aunque estar lesionado no es algo nuevo para Love, cada vez que ocurre algo así es sin duda otro golpe para su moral. A sus 32 años vive lejos de su mejor nivel y admite que quizás su rol a partir de ahora deba estar limitado allá dónde juegue. Lo que tiene claro es que le quedan años sobre el parqué, ya que según informa Chris Fedor de Cleveland.com, la retirada no es una opción que Love esté considerando.

Con dos años de contrato por más de 60 millones de dólares por delante, renunciar a parte de ese dinero parece algo que no contempla el interior All-Star. Hace mucho tiempo que se habla sobre un posible traspaso e incluso de un buyout, pero la realidad es que sigue perteneciendo a la franquicia de Cleveland. Durante este periodo entre temporadas se reunirá con la gerencia para hablar sobre su futuro. Quizás haya llegado el momento de cambiar de escenario.

Creo que entiendo que ser el jugador número uno, jugar 35 minutos y tener 20 posesiones por partido, es probablemente algo que ya queda lejos para mí. No trato de ponerme un techo o un límite en absoluto. Mientras me sienta bien, sé que voy a jugar bien. Voy a darlo todo jugando como siempre he hecho. Pero sí creo que si se me pide que tenga dé un giro a mi carrera para ayudar a un equipo a ganar, es algo que estoy dispuesto a hacer”, comentaba estando aún con el Team USA.

Desconocemos el futuro de Kevin Love, pero ya siga en los Cavaliers o acabe en otro sitio, lo que parece seguro es que aún no está listo para decir adiós a las canchas.

