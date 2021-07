Kevin Love deja equipo de Estados Unidos y llegan JaVale McGee y Keldon Johnson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los cambios dentro del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos continuaron este viernes con la salida del ala-pívot Kevin Lowe y las incorporaciones de JaVale McGee y el escolta-alero Keldon Johnson.

Love, de los Cleveland Cavaliers, que había generado la polémica por su llamado al equipo nacional, decidió retirarse antes que la delegación de Estados Unidos viaje a Japón al considerar que no había adquirido el nivel necesario que necesitaba para competir.

La baja de Love se da un día después que la USA Basketball anunciase la salida del escolta Bradley Beal, de los Washington Wizards, tras haberse contagiado con el Covid-19, mientras que el ala-pívot Jerami Grant, de los Detroit Pistons, también está bajo los protocolos de salud y seguridad tras haber estado en contacto con otro caso positivo.

Beal, sin tiempo para cumplir con la cuarentena antes que el equipo viaje el próximo lunes a Japón, tuvo que ser dado de baja, mientras que Grant podría hacer el viaje con el equipo.

Mientras que la salida de Love pone fin a la polémica surgida tras su selección que fue vista por muchos como “injustificada”, en base a la aportación deportiva que había tenido durante la temporada regular, afectada por las lesiones.

Love, a través de su agente, Jeff Schwartz, dio a conocer un comunicado en el que señala que todavía no había alcanzado su mejor forma tras sufrir una lesión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo alejado de la competición durante una gran parte de la temporada regular.

“Estoy increíblemente decepcionado de no ir a Tokio con el equipo de Estados Unidos”, señaló Love en el comunicado. “Pero necesitas estar en el máximo rendimiento para competir a nivel olímpico y yo no he llegado todavía”.

Love habría estado intentando conseguir una segunda medalla de oro olímpica, después de haber jugado con Estados Unidos en Londres en 2012. También estuvo en el equipo que ganó el oro en el campeonato mundial de 2010.

Esa experiencia pasada de USA Basketball lo ayudó a ser seleccionado para esta lista a pesar de su difícil temporada en la NBA. Love se perdió 46 partidos debido a la lesión y promedió 12,2 puntos en 25 partidos de la temporada regular.

Love, de 32 años, había jugado en dos de los tres partidos de exhibición de los estadounidenses en Las Vegas, anotando un punto.

La salida de Love deja al equipo nacional de Estados Unidos sin ningún jugador blanco y por primera vez en su historia habrá un equipo olímpico formado con todos sus componentes negros.

El puesto de Love será cubierto por McGee, de los Denver Nuggets, a quien ya se le ha comunicado la llamada al equipo nacional y se espera que llegue a la concentración de Las Vegas.

McGee, de 33 años, ya había sido finalista de la lista del equipo de Estados unidos.

Mientras que la llamada de Johnson, de 21 años, el nuevo talento de los San Antonio Spurs, que dirige Gregg Popovich, también responsable del equipo nacional, no sorprende, dado que ya estaba con el equipo olímpico de preparación y se había convertido en el favorito de los técnicos.

USA Basketball también anunció el jueves por la noche que el juego de exhibición de baloncesto masculino contra Australia programado para este viernes por la noche, en Las Vegas, había sido cancelado “por precaución”.

El último partido de exhibición del equipo de Estados Unidos está programado para el domingo contra España y tras pasar la noche en Las Vegas, el lunes, toda la delegación viajará a Japón en un vuelo chárter.

Estados Unidos jugará su primer partido olímpico contra Francia, el próximo 25 de julio.

