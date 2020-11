Kevin Love admite que aún piensa en quitarse la vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pivot de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love, ha vuelto a hablar abiertamente sobre sus problemas de depresión, los cuales lo han empujado a pensar en quitarse la vida y un pensamiento que aún lo persigue, según reveló en una reciente entrevista con Graham Bensinger, del programa In Depth.

“Es aterrador tomar ese camino y pensar en la idea de quitarme la vida. Pero es algo que me cruza por la mente con bastante frecuencia, especialmente cuando estoy en un momento abrumador”, dijo el jugador según el portal 12UP.

This really is worth watching

Video: Kevin Love makes heartbreaking admission that he still has suicidal thoughts – Cavaliers Nation https://t.co/PxErh2lyvr

— elena (@3Eazy_e) November 18, 2020