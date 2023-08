Kevin Garnett espera ver a un Anthony Davis MVP

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Hace tiempo que se habla sobre cuándo tomará definitivamente el relevo Anthony Davis. Si bien llegó a los Lakers hace unos cuantos años para ser más que el escudero de LeBron James, es ahora cuando muchos esperan que dé un paso al frente que reste presión al Rey, permitiendo a este llegar más desahogado a playoffs.

Ya sea por lesiones u otros asuntos, la realidad es que al mejor Davis solo se le ha visto en cortos periodos de tiempo. Ha tenido semanas –incluso algún mes– en el que ha estado a un nivel excelente, pero mantenerlo durante toda una campaña aún es una asignatura pendiente para él; y es que desde que abandonó New Orleans nunca ha superado los 62 encuentros disputados en una temporada regular (fueron 56 en la 2022-24).

Pese a tales datos, sigue siendo un eterno All-Star y uno de los mejores jugadores de la NBA; la cuestión es que llegados a este punto eso no parece ser suficiente. Kevin Garnett, una auténtica leyenda de la Liga, señala que para estos próximos años no se conforma con menos que viendo un Anthony Davis que termine siendo MVP.

«Anthony Davis puede hacer todo lo que Nikola Jokic puede hacer. Puede hacer todo lo que Embiid puede hacer… Espero que sea el MVP, si no este año, definitivamente el próximo», comenta KG en declaraciones recogidas por @shobasketball.

¿Exagera Garnett? Sí y no. Por un lado está claro que La Ceja siempre ha tenido cualidades para al menos aspirar a conseguir el premio a mejor jugador de la temporada; sin embargo, señalar que puede hacer todo lo que hace Jokic, siendo este un jugador que no se parece a nada visto antes, suena quizás un poco desorbitado. En cualquier caso, sea o no MVP, Davis está obligado a tomar el mando de las operaciones.

Relacionado