Kevin Garnett cree que su generación “no podría aguantar el baloncesto actual”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las comparaciones son tan odiosas como inevitables. Aquellos seguidores más veteranos han presenciado la gran transformación que ha sufrido la NBA en las últimas dos décadas. Ahora, los sistemas priorizan el triple, el espaciamiento y la velocidad sobre un contacto y fortaleza física que han pasado a un segundo plano.

Kevin Garnett, campeón con los Boston Celtics en 2008, formó parte de ese baloncesto más duro y lento aunque ya en el ocaso de su carrera presenció de primera mano los cambios que se estaban produciendo. Y al contrario de lo que muchos antiguos jugadores y aficionados defienden actualmente, Garnett opina que su generación habría sufrido mucho para adaptarse a este nuevo ritmo de juego.

“El juego está ahora a otro nivel”, afirmó el ex-jugador al medio The New York Times. “Quiero que subas la cancha, corras de esquina a esquina, te frenes de repente y lances un triple. Y haz eso diez veces. Entonces quiero que me digas lo cansado que estás. Porque estos jugadores hacen eso durante 48 minutos. No creo que los tipos de hace 20 años pudieran aguantar este baloncesto actual.”

En efecto, la NBA se vio obligada a modificar el reglamento de la competición para contrarrestar el lento y tedioso ritmo al que estaban sometidos los partidos a finales de los años 90, donde primaba mucho más el músculo que el talento. Así llegaron normas como la eliminación de los segundos en zona defensiva o la supresión del hand-checking, entre otros. Medidas que abrieron las puertas a nuevos sistemas y formas de concebir el ataque que aún se están desarrollando y perfeccionado en la actualidad.

“Hace 20 años los jugadores usaban sus manos para controlar a los demás. Ahora no puedes hacerlo. Eso hace que defender sea casi imposible. ¿Te imaginas no poder controlar con tus manos a Michael Jordan? No. El hecho de que no puedas tocar a los jugadores le da al atacante mucha flexibilidad”, continuó el ex de Minnesota y Boston, entre otros.

A pesar de esa nostalgia compartida por muchos, el juego menos físico benefició a la NBA, en difusión de nuevo talento, perfiles de jugador y audiencia. Estrellas como Stephen Curry o James Harden han transformado los aspectos ofensivos desde la creatividad y el ingenio. Una capacidad de renovación que ha catapultado a la liga hacia una nueva era.

“Si tienes creatividad y ambición puedes ser un gran jugador en esta liga. Steph Curry revolucionó las cosas al poder lanzar desde larga distancia con tanta consistencia. También Klay Thompson o Dame Lillard. Estos guards cambiaron el juego.”

Garnett fue un poco más allá y puso en duda que los jugadores exteriores de anteriores décadas pudieran adaptarse a esta NBA. “No sé incluso si los escoltas de hace 20 o 30 años podrían jugar ahora mismo. Son creativos. Son competitivos. Los superarían y se romperían el ligamento cruzado”, bromeó Kevin. “El juego está en un muy buen estado de forma ahora mismo.”