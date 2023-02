Kevin Durant ve a los Suns campeones de la NBA

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Habían hablado Devin Booker y Chris Paul, pero quedaba por escuchar a quien ha hecho que se tambaleen los cimientos de la NBA, a Kevin Durant.

El ganador de dos anillos con los Warriors ha sido presentado como nuevo jugador de los Suns y lo ha hecho desde el convencimiento. Obviamente no da nada por hecho en una competición que es tan cambiante, pero sí tiene claro que cuentan con las armas necesarias como para conseguir el anillo de campeón en este año 2023.

«Creo que tenemos todas las piezas para tener éxito. Tenemos muchachos que han experimentado lo que es jugar en esa ronda final. Ya tenemos un campeón (el gerente general de los Suns, James Jones) que nos está supervisando. Monty es también un campeón como entrenador. Así que tenemos muchachos que han estado allí y eso es tener la mitad de la batalla ganada por el simple hecho de saber lo que se necesita», sentencia el alero.

La comparecencia pública de KD llegó una semana después de su traspaso a Phoenix. Teniendo en cuenta que en Arizona se reunirá con otras estrellas, no extraña que se le cuestionase por el Big Three fallido en Brooklyn junto a Kyrie Irving y James Harden.

Mientras Durant recordaba su tiempo con los Nets, recordó la cantidad limitada de juegos que el trío de superestrellas formado por Kyrie Irving y James Harden pudo jugar juntos.

«Simplemente no compartimos suficiente tiempo en la cancha. Creo que cuando nos viste juntos durante 16 partidos, fue un baloncesto increíble, pero para ganar un campeonato y ser un gran equipo, necesitas más tiempo en la cancha. El motivo por el que no nos reunimos sobre la pista es otra historia. Simplemente no tuvimos suficiente tiempo en la cancha. Se trata de jugadores Hall of Fame de los que aprendí mucho todos los días. Les deseo lo mejor. Simplemente no funcionó», sentencia.

