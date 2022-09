Kevin Durant «tenía dudas» sobre el proyecto de Brooklyn Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Tras un verano bastante movido, Kevin Durant ha dado su primera rueda de prensa todavía como jugador de Brooklyn Nets donde ha explicado los motivos de su petición de traspaso. El dos veces MVP de las Finales ha sonado con fuerza para Toronto y Boston; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por las altas exigencias de su general manager Sean Marks, reclamando en este caso a Marcus Smart o Scottie Barnes.

«El año pasado hubo mucha incertidumbre en torno a nuestro equipo», dijo Durant en declaraciones recogidas por el medio ESPN. «El verano pasado me comprometí con esta franquicia para los próximos cuatro años con la idea de que íbamos a ser el mismo grupo que alcanzó la segunda ronda de los playoffs en 2021. Sentía eso. Que estando sanos estábamos construyendo un futuro bastante prometedor», explicó.

«Pero luego, a medida que avanzaba nuestra temporada, viste lo que sucedió con nosotros. Los chicos dentro y fuera de la alineación, las lesiones… Un montón de incertidumbre que hizo que tuviera dudas al respecto. Quiero decir, me estoy haciendo mayor y a estas alturas quiero estar en un sitio estable y que intenten construir una cultura ganadora. Así que tuve algunas dudas, y lo hablé con Joe (Tsai), y a partir de ahí avanzamos», destacó.

Mucho se ha comentado sobre un supuesto descontento por la ‘no’ extensión de Kyrie Irving, y de ciertas rencillas con su antiguo compañero James Harden por su falta de compromiso. Pero algo que le molestó a Durant, y mucho, fue que durante su ausencia los Nets acumularon una racha terrible de derrotas.

«Cuando tuve que salir por lesión llegaron a perder en once jornadas consecutivas. Y me dije que no deberíamos haber perdido algunos de esos partidos, independientemente de quien estuviera o no. Así que me preocupé más por cómo enfocábamos nuestro día a día. Sentí que podíamos haber luchado más. Habéis visto a los Warriors y a Steph, que tenían lesiones importantes llegados a los playoffs. Su equipo siguió luchando y ganando. Luka (Doncic) también se lesionó y su equipo continuó luchando y ganó partidos», señaló Durant.

«Teníamos el suficiente talento como para conseguirlo. Y eso es lo más importante en mi cabeza: cuando la adversidad nos golpea, ¿podemos seguir presionando a través de ella? He estado en equipos campeones, he estado en equipos que han estado muy cerca de ganar un anillo, y ellos consiguieron estas cosas. Así que quería formar parte de un grupo que estuviera capacitado para ello», concluyó.

En su regreso a los parqués Durant se echó a los Nets a sus espaldas promediando 30,6 puntos, 7,1 rebotes y 7,3 asistencias en marzo; y 32,2 puntos, 8,2 rebotes y 8,4 asistencias en abril. Sin embargo, su tremenda heroicidad se apagó en los playoffs, cediendo por un rotundo 4-0 contra Boston Celtics.

Relacionado