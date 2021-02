Kevin Durant sobre Kawhi Leonard: “Es un jugador del Salón de la Fama”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Brooklyn Nets y Los Angeles Clippers nos regalaron anoche un duelo con claro aroma a Finales NBA. Los neoyorquinos se llevaron por poco el choque, ante un equipo que desde el salto inicial exigió mucho a sus oponentes en ambos lados de la cancha. No obstante, para ganar al conjunto dirigido por Steve Nash necesitas hacer un partido que roce la perfección, y más cuando estos sacan su mejor cara. Los locales se tomaron muy en serio el duelo, fueron ajustando en defensa hasta encontrarse cómodos y en ataque dejaron fluir a Kyrie y a Harden, solo echando mano de Durant como un ejecutor puro.

Con poco balón en sus manos, el ex de los Thunder fue el factor clave para que los Nets pudieran hacerse con la victoria. Los 28 puntos de KD llegaron con un inmaculado 11 de 13 en tiros de campo y una noche sin fallo desde la línea de tiros libres. Además, su papel en defensa fue crucial para la victoria del equipo. Su versatilidad combinada con su talla le hicieron un jugador clave en el nuevo sistema y se mostró casi insuperable en el face to face con Leonard en los momentos finales. A Kawhi se le apagaron las luces cuando Kevin Durant estaba en frente: el de Baltimore había estudiado en los días previos el juego de Leonard.

“Tenía el párrafo más grande del scouting report. Nos centramos en su scouting report en profundidad antes del partido. Puede hacer prácticamente de todo. No puedes driblar a su alrededor porque va a robar la pelota. Todavía es difícil para mí sacar toda mi mierda contra Kawhi”, agregó el alero de los de Brooklyn. Unas declaraciones que nos muestran una vez más la importancia que ambos equipos le dieron al encuentro, a sabiendas de que son rivales directos por el título.

Pero Durant todavía hablaría más sobre su duelo personal con Kawhi. Al igual que en la cancha, se mostró elegante y elogió a la estrella de los Clippers: “Él tiene el control de las jugadas ofensivas. Es un anotador a tres niveles, por lo que debes estar preparado para que haga cualquier cosa. Traté de cerrarle, no dejar que me ganara en el drive porque es fuerte manejando a su derecha, pero también puede disparar de tres y desde la media distancia, así que es difícil. Solo traté de hacer que dispara por encima de mi longitud y no darle nada fácil. Pero es un gran jugador, es un jugador del Salón de la Fama, así que tengo que dificultar sus tiros”.