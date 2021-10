Kevin Durant, sobre Irving: «Ojalá podamos resolver esto»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La situación de Kyrie Irving ha variado en las últimas horas. El gobierno de Nueva York le ha autorizado a entrenar con sus compañeros en las instalaciones del equipo, algo que responde al hecho de que entiendan que el HSS Training Center es un edificio privado mientras que el Barclays Center es un espacio público; es decir, solo el segundo permanece bajo el mandato que afirma que las personas no vacunadas no pueden acceder.

Tal información es positiva para los Nets e Irving, pero no por ello ha creado demasiada satisfacción. La realidad es que la estrella de los neoyorquinos sigue sin poder jugar los partidos en casa (41 de la regular season), lo que provoca una incertidumbre que se siente desde los despachos hasta el vestuario. Kevin Durant no esconde que no tienen claro qué pasará en el futuro y que espera que su compañero pueda jugar con ellos todos los partidos.

“Lo queremos aquí para todo. Entrenamientos, partidos en casa, prácticas de tiro. Ojalá podamos resolver esto. Siempre es difícil cuando los muchachos entran y salen de la alineación, especialmente cuando se trata de un titular como es el caso de Kyrie. No sé cuál es el plan en este momento… Así que solo puedes seguir jugando y enfocarte en lo que estamos haciendo en este momento. Una vez se resuelva, seguiremos avanzando», comenta a Brian Lewis de New York Post.

Durant quiere a Irving jugando, pero claramente duda que tenerlo entrando y saliendo del equipo sea lo más adecuado. De cara a la formación de química y establecer unos patrones de juego podría llegar a ser un freno… e incluso una distracción. KD puede pensar que el equipo es lo bastante bueno con James Harden y él. KD puede entender que tener a Irving a tiempo parcial perjudica más que ayuda. KD es el jugador franquicia (ha renovado por 4 años y 198 millones de dólares). Hay que escuchar a KD –no solo nosotros, sino la organización–.

Si Irving continúa decidido a no vacunarse –no hay que invite a creer que vaya a cambiar de opinión–, Durant puede tener mucho peso en lo que termine ocurriendo. Obvio que la responsabilidad para determinar qué hacer recae en el entrenador (Steve Nash) y el general manager (Sean Marks), pero en esa toma de decisiones es seguro que no quedará fuera contentar a su jugador franquicia.

