Kevin Durant ha abierto posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Hace menos de un mes USA Basketball publicó una lista compuesta por los 44 finalistas que tendrán la oportunidad de defender la camiseta de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Prácticamente la totalidad de las estrellas que componen la constelación NBA fueron incluidos en esta preselección, por lo que la decisión final supondrá un quebradero de cabeza para Jerry Colangelo, Gregg Popovich y compañía.

Mientras continúa con el proceso de rehabilitación por un desgarro en el tendón de Aquiles, Kevin Durant ha abierto las puertas a su participación en la cita olímpica, después de que esta se pusiera en seria duda a causa de su lesión. Según unas palabras de su manager y socio comercial, Rich Kleiman recogidas por The Washington Post, el alero quiere estar disponible para sumar una nueva medalla de oro olímpica a su palmarés.

“Definitivamente es una posibilidad. Quiso que su nombre estuviera en el grupo de finalistas. Pero hay otros puntos que tendrá que abordar y que también serán importantes a la hora de tomar una decisión”, explicaría Kleiman.

En dicha entrevista, Kleiman no ahonda en dichas cuestiones pero presumiblemente girarán en torno a una recuperación completa. Durant ha protagonizado un progreso significativo durante las últimas fechas y, según Brian Lewis del The New York Post, ya se encuentra realizando entrenamientos regulares con los componentes menos habituales de la plantilla de los Nets.

“No tengo dudas de que regresará mejor que nunca”, añadió Kleiman. “Para la próxima temporada no espero otra cosa de K.D. Sucederán grandes cosas. Las lesiones son parte del juego y obviamente ha sido frustrante para él. Los Nets todavía están en puestos de playoffs. Los jugadores se están desarrollando y mejorando. Todos sabemos lo que Durant e Irving serán capaces de hacer cuando jueguen juntos.”

Durant ha sido dos veces seleccionado para disputar los Juegos Olímpicos con la selección estadounidense, conquistando la medalla de oro en 2012 en Londres y en 2016 en Río de Janeiro. Fue precisamente en la ciudad brasileña cuando Durant, Irving y DeAndre Jordan forjaron un vínculo como compañeros que ahora se ha prolongado también en una franquicia de la NBA

