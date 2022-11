Kevin Durant se muestra sorprendido por la destitución de Nash

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Pocas horas antes del salto inicial ante los Bulls, los jugadores de Brooklyn Nets supieron que Steve Nash no volvería a dirigirlos desde el banquillo. La franquicia anunció en la tarde de ayer que rescindía el contrato del técnico, a quien sustituiría Jacque Vaughn de forma interina. Al término de una nueva derrota en un día extraño, Kevin Durant se mostraba sorprendido por la marcha de su ya exentrenador. «Siempre te sorprende cuando algo así sucede. Pero es normal en la NBA. Tienes que estar preparado para jugar partidos cada noche» decía el alero en rueda de prensa.

Durant revelaba que, dentro de la rutina de preparación para los partidos, la destitución de Steve había «ocupado poco espacio» en su cabeza. Insinuando con ello que seguía sin procesarlo y que terminará de hacerlo en los próximos días. Cabe recordar que el propio jugado lanzó un ultimátum a Joe Tsai el pasado julio para que el propietario prescindiese de Nash y Sean Marks, el general manager.

De hecho, a pesar de hablar en buenos términos de entrenador, KD enfocó la rueda de prensa desde el lado realista del negocio. «Hemos pasado por muchas cosas. Estas cosas pasan y no quiere decir que Steve no tenga conocimientos o esté capacitado. Simplemente no funcionó».

El jugador no quiso entrar a detallar nada sobre los rumores que apuntan a Ime Udoka para sustituir a Nash. Sí que haló sobre la volatilidad del equipo, la cual no le parece alarmante. «Es la NBA. Todos estamos expuestos a esta volatilidad. Los jugadores seguirán pidiendo traspasos, los entrenadores seguirán siendo cesados y continuaremos teniendo desacuerdos en el vestuario».

