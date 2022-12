Kevin Durant nunca ha pensado en ser el mayor anotador de la historia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Cuando aparece alguien con el talento anotador de Kevin Durant es normal que se lancen campanas al vuelo con Kareem en la mente. De hecho, hay muchos que piensan que, aun sin posibilidad de alcanzar cifras cercanas por un tema de tiempo, KD es el mejor ‘metedor de canastas’ de la historia. No obstante, él explica que en su mente nunca han estado este tipo de ideas: «Nunca he pensado en ello. He oído los debates cuando al principio de mi carrera hacía cosas que antes habían logrado MJ o LeBron. Pero sé lo difícil que es ser consistente día a día y temporada a temporada. Hay demasiadas cosas fuera de tu control. Me centro en salir ahí y hacerlo lo mejor que sé».

Antes de esta reflexión, la estrella de los Nets se mostraba feliz por el récord que presumiblemente James romperá dentro de poco. «Ser el mejor del mundo en algo ya es increíble. Pero ser el número uno de todos los tiempos metiendo canastas… Estoy seguro de que él y su familia van a pasar por un montón de emociones», asegura. Una de las peculiaridades del récord es que todos los partidos de la carrera de LeBron han estado al alcance del público y del resto de jugadores que han podido presenciar su grandeza noche sí noche también. «Estar en una era donde hemos podido ver esto en directo está muy bien», apuntilla el alero.

A Durant le volvieron a preguntar por esa extraña maldición que le ha impedido jugar contra LeBron James desde 2018. «No lo pensé hasta que no me lo dijeron. Obviamente es uno de los dos o tres mejores de la historia así que siempre hay expectación cuando pisa la cancha. Hemos tenido tantos duelos entre nosotros que es algo que la gente espera. Está bien que podamos seguir generando eso a nuestra edad».

