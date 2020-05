Kevin Durant no jugará esta temporada de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIóN.- Kevin Durant, estrella de los Brooklyn Nets, no jugará este año aunque se reanude la temporada regular 2019-20, informó Adrian Wojnarowski, de ESPN.

“Chicos, Kevin Durant no volverá a jugar a este año. Eso no sucederá. No jugarán con él”, señaló el periodista de ESPN.

El citado periodista echa por tierra los rumores que situaban una posible reaparición de Durant en el caso de que arrancara la temporada tras superar la crisis del Coronavirus.

Durant, que firmó este pasado verano un acuerdo por 4 años y 164 millones de dólares con la franquicia neoyorquina, cayó lesionado en la pasada edición de los playoffs 2019 tras sufrir una rotura en el talón de Aquiles.

Sus promedios fueron de 26 puntos, 6,4 rebotes y 5,9 asistencias en 34,6 minutos de juego. Desde su llegada la NBA en el puesto 2º del Draft 2007, se ha alzado dos veces ganador de la NBA (2017 y 2018), siendo MVP de ambas Finales. Asimismo, fue nombrado MVP de la temporada regular 2013-14 y ha formado parte hasta en seis ocasiones del Primer Mejor Equipo de la NBA y tres del Segundo Mejor Equipo.

Con el combinado nacional estadounidense ha obtenido dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016, y también ha sumado un oro en el Campeonato del Mundo 2010 celebrado en Turquía y su correspondiente MVP del torneo.

