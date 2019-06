Kevin Durant fue operado de una rotura en el tendón de Aquiles

Comparte esta noticia

Se confirma la peor noticia posible para el alero de Golden State, que podría perderse la temporada que viene completa

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Como se temía por todas partes y en los propios Golden State Warriors intuían después del quinto partido de las Finales 2019, este miércoles se ha confirmado la peor de las noticias. Kevin Durant sufrió una rotura del tendón de Aquiles. Lo ha podido confirmar el propio jugador a través de su cuenta personal de Instagram.

La información, no por esperada (era casi vox populi) pierde gravedad. Se trata de una de las lesiones más temidas y aparatosas que puede sufrir un deportista. El período de baja que implica una rotura del tendón de Aquiles podría suponer que Durant no pudiera saltar a la cancha en toda la temporada que viene.

El propio Kevin Durant fue quien desveló la noticia que mantenía en jaque a todo el mundo NBA desde hace un par de días. En casi todos los corrillos se daba por hecho que sufría una rotura del Aquiles pero no había confirmación por parte de nadie. No fue ningún insider finalmente quien desveló el diagnóstico sino el propio jugador a través de Instagram.

De hecho, KD colgó un post poco después de haber sido intervenido en una clínica de la ciudad de New York. O sea, que él confirmó todo el embrollo desde el mismo lugar donde fue intervenido. Muy al estilo de Kevin Durant.

“Quería actualizaros a todos sobre mi estatus: me rompí el Aquiles. La operación tuvo lugar hoy y fue un éxito, pan comido (“easey money“). ¡Mi vuelta empieza ahora! Tuve a mi familia y a mis seres queridos a mi lado y de verdad que apreciamos todos los mensajes de apoyo que me han llegado de la gente. Como dije el lunes, estoy profundamente dolido, pero estoy bien. El baloncesto es el gran amor de mi vida y quería estar ahí aquella noche (Game 5) porque eso es a lo que yo me dedico. Quería ayudar a mis compañeros en nuestra búsqueda del three peat. Son cosas que pasan en el juego y estoy orgulloso de haber dado todo lo que pude físicamente, y estoy orgulloso de mis hermanos, que pudieron ganar el partido. Va a ser un largo viaje pero yo estoy hecho para esto. Soy un ‘baloncestero’ (“hooper“). Sé que mis hermanos pueden ganar el Game 6 y estaré apoyando con los fans cuando lo hagan”, pudo postear Kevin Durant desde el mismo hospital en el que fue intervenido de su maltrecho Aquiles.

Solo unas horas después de conocer el peor diagnóstico que le habían dado en su vida.

Tiempo de baja

Como decimos, es difícil calcular de manera exacta el tiempo de baja al que Kevin Durant tendrá que estar sujeto. Casos anteriores con la misma dolencia grave (Cousins, Kobe Bryant…) tuvieron que perderse prácticamente un curso entero y ni por esas volvieron en las mismas condiciones. No al menos en la misma temporada de regreso, como le ha pasado en este caso a Cousins, compañero de Durant en los Warriors.

Según un dato rescatado por ESPN Stats, de los últimos casos (más sonados) de jugadores NBA con rotura del tendón de Aquiles, al menos ocho-nueve meses de baja fueron necesarios, como mínimo, en el más leve de los ejemplos, que fue Wesley Matthews en el curso 2014-15. Otros como Cousins casi un año hasta poder regresar a las pistas.

Así, Kevin Durant estará de baja como mínimo hasta bien entrada la próxima campaña. Y este hecho altera sobremanera su hoja de ruta en la agencia libre

Agente libre 2019

Kevin Durant siempre ha contemplado la opción de salir al mercado libre en julio de 2019, pero su lesión puede cambiarlo todo. Lo ha hecho ya, de hecho. El alero podría acogerse ahora, más que nunca, a la opción de jugador de 31,5 millones de dólares para seguir en la Bahía la temporada que viene. Quizá sea la opción que más razonable parezca ahora mismo para todas las partes.

Antes de lesionarse, KD no contemplaba esta opción bajo ningún concepto puesto que quería firmar un súper máximo salarial. Quería hacerlo después de tres años perdonando algo de dinero en los Warriors. Sin embargo, la rotura del Aquiles puede hacer que Kevin Durant no pudiera sacar el máximo que espera este año, pues de no jugar la temporada que viene algunos pretendientes podrían echarse para atrás a la hora de ofrecerle la mayor cantidad posible en unas semanas.

En realidad, el caso de Durant sería aplazar la firma del máximo al verano que viene, cuando ya se hubiera recuperado de su grave lesión.

El periodista David Aldridge afirmaba esta mañana que a las franquicias interesadas en Durant (Nets, Knicks, Lakers, Clippers y Warriors) no les importaría su percance y que irían a por él este verano con el contrato máximo. Sin embargo, en muchos casos (como los Lakers) esto no tendría demasiado sentido si el jugador no puede disputar los playoffs en 2020.

Habrá que ver entonces quién lo apuesta todo por KD a pesar de estar lesionado. Como mínimo, siempre tendrá la opción de acogerse a su opción de jugador para volver a llevarse el súper máximo el verano que viene. Podría hacerlo aunque no figurase en los mejores quintetos de la temporada que viene dado que en las dos últimas campañas sí fue All NBA.

Extensión en los Warriors

Otra de las opciones posibles es que, dada la tragedia deportiva que ha ocurrido, los Warriors decidan –motu propio– extender el contrato de Kevin Durant. No que siga con la player option, sino firmarle un nuevo contrato que le reporte más dinero, el que pensaba recibir de no haber habido contratiempos.

Este sería un movimiento de muy buena voluntad por parte de Golden State debido a que el jugador forzó demasiado la máquina arriesgando el físico e integridad de su carrera para poder ganar un nuevo anillo en la Bahía. No es que estén obligados a ellos. De hecho podrían quedarse con Durant por menos dinero del que pensaban hace unas semanas; pero sí sería un movimiento de buena voluntad para que Durant se sintiese más querido y arropado que nunca. Eso podría significar la permanencia del jugador por varios años.

Además, en las últimas temporadas Durant ha perdonado muchos millones a los Warriors. Como apunta el gurú Albert Nahmad, KD dejó de ganar entre 15 y 16 millones de dólares en las últimas dos temporadas. Esa cantidad ahorró a la franquicia algo así como 72 millones entre salarios e impuesto de lujo, por lo que un movimiento de extensión por parte de la franquicia podría estar justificado dado el dinero que KD ha ahorrado en los últimos tiempos y el sacrificio que hizo jugando en el Game 5 de las Finales. Justificado, sí, pero no se sabe si calculado, pues los Warriors tienen que renovar a Klay Thompson también este verano y las cuentas pueden dispararse hasta cifras prácticamente imposibles.

