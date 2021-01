Kevin Durant: “Este viaje juntos va a ser divertido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Todos los pronósticos realizados acerca de lo que podía ocurrir esta temporada en la NBA saltaron por los aires cuando se hizo oficial el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets. A cambio de mucho, la franquicia neoyorquina consiguió juntar a The Beard con otras dos superestrellas de la Liga como son Kyrie Irving y Kevin Durant. Después de meses de rebeldía el ex de los Rockets sacó su mejor cara en sus dos primeros partidos en la Gran Manzana, ejerciendo como generador y con números antológicos para apenas haber jugado con su nuevo equipo. Sus actuaciones iniciales aumentaron todavía más el hype por verle compartir cancha con el ex de los Cavaliers, ausente en los anteriores choques por motivos personales.

Finalmente, fue ayer cuando se junto en pista por primera vez el que probablemente sea el mejor Big 3 de la NBA actual. No obstante, estuvieron todavía lejos del nivel de entendimiento que se espera de tres jugadores de semejante calibre. Collin Sexton y unos Cavaliers corales e incisivos dieron un golpe de autoridad, aguantando el ritmo de partido ofrecido por los Nets y llevándose el choque en una segunda prórroga inapelable. Mal inicio, sensaciones mejorables para un equipo que con KD y cualquiera de las otras dos estrellas había funcionado muy bien.

Tras el encuentro, fue el propio Kevin Durant el que atendió a la prensa y evidentemente le preguntaron por su entendimiento con Harden e Irving. El ex de los Golden State Warriors se mostró correcto y positivo: “Me sentí bien, me sentí perfecto. Sentí que estábamos juntos. Sentí que este viaje juntos va a ser divertido. El primer partido ha sido un duro comienzo, fue un juego de altibajos para nosotros. Pero me gusta dónde estamos”.

Unas declaraciones que contribuyen en cierta forma a calmar las aguas en un vestuario con personalidades complicadas. Públicamente, tanto Kyrie Irving como Kevin Durant se han mostrado ilusionados con la incorporación de James Harden. Ahora les falta entenderse en la cancha. A pesar de que los resultados y las sensaciones no hayan sido los mejores, los números son extraordinarios: la Barba sumó su tercer triple-doble consecutivo y los otros dos superaron los 38 tantos. Aunque hay que añadir que fue en un partido en el que se jugaron dos tiempos extra y en el que registraron hasta 11 pérdidas de balón conjuntas.