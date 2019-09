Kevin Durant estaría fuera toda la temporada, según el gerente de los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cacarear a los cuatro vientos otro discurso sería irresponsable, presión innecesaria dentro de un proceso de lo más delicado en el deporte profesional. Por eso, toca discurso corporativo, pero aun así no deja de ser noticioso que los Brooklyn Nets no esperen a Kevin Durant, que se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles, para la temporada 2019-20.

El periodista Mike Vorkunov, de The Athletic, compartió que la entidad de Brooklyn tiene en mente que su nueva estrella se perderá toda la temporada, en juicio de su general manager, Sean Marks. “La expectativa es que Kevin Durant esté fuera toda la temporada”, pudo alegar Marks este martes, en una comparecencia ante los medios de comunicación de Brooklyn.

Marks añadió que “es obvio que él quiere jugar esta temporada, pero se trata de un proceso muy largo y con mucho en juego. Hay muchas personas involucradas en su recuperación y será una decisión de grupo”, añadió el GM y pudo reflejar el periodista Greg Logan.

O sea, que la narrativa presentada por la franquicia invita al pesimismo para no correr ningún riesgo y que no existan urgencias. Pero si Durant se ve con capacidad para volver a la pista llegado el momento y con la temporada en su mejor momento, a ver quién es el guapo que se pone delante para que no lo haga.

