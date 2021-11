Kevin Durant está jugando con molestias en su hombro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kevin Durant reconoció tras la victoria ante OKC Thunder que está jugando con molestias en su hombro desde principios de la temporada, informó el medio ESPN.

La estrella de los Nets sigue a ritmo de MVP y en el reencuentro ante su antigua afición cosechó 33 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 1 robo de balón en 34 minutos sobre el parqué.

«Me duele un poco aquí y allá, pero he estado jugando sin problemas. No me ha estorbado mucho. Sigo recibiendo tratamiento y me lo tomo día a día», explicó Kevin Durant.

El jugador ya tuvo que vendarse la zona y descansar durante el último periodo del encuentro ante Orlando Magic donde obtuvieron otro sólido triunfo por 123 a 90.

Sin embargo, el hombro no parece estar limitándole, ya que actualmente está promediando un 58,6% en tiros de campo y un 42,4% en triples. Además, ha anotado 20 puntos más en sus primeros 14 encuentros, y está a uno de igualar el registro de Karl Malone con 15 seguidos para un jugador de 33 años o más, de acuerdo a ESPN Stats.

Ante los Thunder conectó un 9 de 17 intentos y un 13 de 14 en tiros libres. «Tiene un pequeño pellizco», señaló Steve Nash. «Pero el balón sigue entrándole, así que creo que está aguantándole. No creo que empeore la cosa, así que está jugando a través de ello y no creo que sea horrible», añadió.

Los Nets; no obstante, perdieron al tirador Joe Harris, quien se torció el tobillo en el segundo cuarto y no volvió en la segunda mitad. «No hay novedades al respecto. Es un esguince de tobillo, y tendremos que evaluarlo cuando regresemos a casa», concluyó Nash.

Relacionado