Kevin Durant dice estar a la altura de LeBron James

EL NUEVO DIARIO.- El alero Kevin Durant aseguró estar a la altura de su amigo LeBron James, tras el partido del pasado lunes entre los Warriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland.

Durant, el MVP de las finales pasadas de la NBA, fue fundamental con sus 25 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes para comandar la victoria de los Golden State Warriors 109-102 sobre los Cleveland Cavaliers.

“Aún no puedo compararme a nivel de elogios, logros, legado y ese tipo de cosas. Pero, ¿En lo que se refiere a jugar al baloncesto? Estoy a la altura de LeBron. Siento que ha llegado el momento en el que él me ha dicho: ‘Bienvenido. Esto no significa que el tiempo de LeBron haya terminado. Él sigue en lo más alto”, sentenció ‘Kevin Durant’.

Al respecto, Kevin Durant se mostró reflexivo y muy motivado para lo que se viene en la presente temporada. el alero ya consiguió su primer anillo en la NBA y va por más.

“Ha llegado el momento de que esté a la altura y disfrute siendo uno de los mejores jugadores del planeta. Trabajé muy duro para eso. He disfrutado viendo cómo todo ha dado sus frutos. Ahora tengo que comprobar dónde está mi techo”, dijo Durant.

El alero de los Warriors también comentó sobre el enfrentamiento que tuvo en el Oracle Arena frente a LeBron James y dejó unos firmados que darán que hablar.

