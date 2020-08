Kevin Durant dice Clippers ganarán el campeonato de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La cercanía de los playoffs tiende a generar un irrefrenable deseo de tratar de pronosticar qué ocurrirá en la lucha por el título, algo de lo que no pueden escapar ni siquiera los propios jugadores. Kevin Durant, quien vivirá esta guerra por el anillo desde la distancia debido a su lesión, fue preguntado al respecto en el podcast Play For Keeps, y no dudó en mojarse y en analizar a quienes considera los favoritos: Los Angeles Clippers.

“Odio tener que elegir, ya que siempre hay imprevistos con los que no cuentas. Ya visteis lo que nos ocurrió el año pasado” afirmó. “Pero si tengo que elegir apuesto por los Clippers y los Bucks como finalistas. Y escojo a los Clippers como campeones”.

Una vez emitido su pronóstico, el alero explicó los motivos que le llevaron a decantarse por los angelinos: “Tienen una plantilla increíblemente profundad. Apenas han podido tener a todos sus miembros disponibles a la vez, pero tienen un talento innegable. Contar con Paul George y Kawhi Leonard en el puesto de aleros es una gran garantía, ya que supone juntar a dos jugadores que están entre los tres o cuatro mejores del mundo en su posición en una misma plantilla”.

Desde luego, la de Durant no es la opinión más impopular del mundo. Desde que se conocieron las mencionadas incorporaciones los Clippers han sido uno de los grandes favoritos al título. Los recientes pronósticos de ESPN les colocaron como los terceros favoritos tras Bucks y Lakers, aunque no son pocos quienes piensan que a la hora de la verdad el potencial de los de Doc Rivers es superior al de cualquiera de sus rivales.

Además, Kevin quiso apostar también por los finalistas de conferencia. En este caso, escogió a Toronto en el Este y a los Lakers en el Oeste.

