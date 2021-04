Kevin Durant deja a los Nets en derrota ante el Heat

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Duelo de pesos pesados en el Este, que se decantó para los Miami Heat gracias a un enceste ganador de Bam Adebayo. El marcador final fue 109 a 107 en favor de los de Florida, en un partido que contó con las ausencias de James Harden y Jimmy Butler, y que sumó preocupación para los Nets debido a la salida por lesión de Kevin Durant.

El encuentro tuvo un fuerte inicio de ambos equipos. Tanto los Heat como los Nets se mostraron agresivos en defensa, y acertados en el costado ofensivo. Con mención especial para los rápidos ocho puntos de Kevin Durant. Pero todas las alarmas se encendieron en Brooklyn cuando el ex Thunder y Warriors debió marcharse a los vestuarios tras una mala caída, y el equipo confirmó que no regresaría al partido debido una contusión en su muslo izquierdo.

Tras un primer cuarto que se decantó en 32 a 31 a favor de Miami, los dirigidos por Spoelstra consiguieron un parcial de 8-0 gracias al protagonismo de Goran Dragic desde el banco. Pero los visitantes lograron remontar por las excelentes actuaciones de Kyrie Irving y Landry Shamet (quién dió un paso al frente tras la salida de Durant). Al dirigirse al descanso del medio tiempo, los de Florida lideraban 64 a 60.

En el tercer cuarto hubo un mejor desempeño para los de Brooklyn, que lograron adelantarse en el marcador. Aunque los Heat consiguieron mantenerse por encima al finalizar el período. A pesar de reducir su acierto exterior, su defensa les permitió terminar el tercer cuarto con una ventaja de dos puntos.

Ya en el último período, los Nets consiguieron un parcial de 11-0 que los llevó a tener una ventaja de hasta seis puntos; pero Miami todavía no se daba por vencido. Con un minuto y medio de juego por disputarse, los locales se pusieron a una posesión de distancia en el marcador, para después empatarlo en 107 faltando 43 segundos, gracias a una entrada a canasta de Dragic.

La siguiente posesión fue para los visitantes pero no lograron anotar. Por lo que la última bola del partido fue propiedad de Miami. Tras dejar correr los últimos segundos del reloj, Bam Adebayo se apoderó del balón y se jugó la individual frente a la defensa de Jeff Green. La acción se sentenció con un game winner de Bam desde el borde de la zona pintada. El resultado final fue de 109 a 107 en favor de los locales.

El máximo anotador para el equipo ganador fue Bam Adebayo con 21 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias. Seguido por las actuaciones de Goran Dragic con 18 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias; Kendrick Nunn con 17 puntos; y Trevor Ariza con 15 puntos y 9 rebotes. También destacó para los locales la planilla individual del recién llegado Dewayne Dedmon, quién terminó el partido con un doble doble de 10 puntos y 10 rebotes.

Por el lado de los Nets, el máximo anotador fue Landry Shamet, quién registró un career high de anotación con 30 puntos; seguido por los 20 puntos y 9 asistencias aportadas por Kyrie Irving. Aparte de Shamet y Kyrie, solo un jugador más superó la barrera de los diez puntos: Joe Harris con 12.

Es una dura derrota para los Nets, no tanto por el rival, si no por lo que podría significar otra ausencia de Kevin Durant en los momentos finales de la temporada regular. Con la caída de hoy, los dirigidos por Steve Nash quedan a 1,5 juegos por debajo de los líderes de la Conferencia Este, los Philadelphia 76ers. Los Heat por su parte se mantienen en la séptima posición de dicha conferencia, en puestos de play-in, a 1,5 juegos por debajo de los New York Knicks que son de momento el último equipo en plaza de playoffs (pasando por uno de los mejores momentos de su temporada con seis victorias seguidas).

Con respecto a lo que se viene para ambos equipos, Miami no tendrá descanso y recibirá este lunes a los Houston Rockets; mientras que Brooklyn viajará a New Orleans para visitar a los Pelicans el próximo martes.