Ketel Marte pone argumentos para ser escogido para el Juego de Estrellas

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON – Al principio de la temporada, cuando los D-backs estaban haciendo planes a futuro, se plantearon la idea de sostener un entrenamiento opcional durante la pausa del Juego de Estrellas en Toronto, donde abrirán su calendario de la segunda mitad. El coach de bateo, Joe Mather, recuerda que un jugador protestó en contra de dicha idea: Ketel Marte. No se debió a que el dominicano no deseaba asistir, sino porque tenía previsto no estar disponible.

“Él dijo, ‘Voy a estar en el Juego de Estrellas’”, rememoró Mather. “Existe un impulso en Ketel este año que se siente un poco diferente al del año pasado”.

Los resultados, también, están en ascenso para Marte, quien jugó un papel clave en la victoria por 6-2 sobre los Nacionales la noche del miércoles, que extendió la ventaja de Arizona en la cima del Oeste de la Liga Nacional. Logrando embasarse cuatro veces como parte de una jornada de tres imparables en el Nationals Park, Marte disparó un doble y anotó para encender un decisivo primer episodio de tres anotaciones. Luego volvió a anotar mediante el cuadrangular de dos rayas de Corbin Carroll, que puso el juego fuera del alcance para los capitalinos.

“Creo que dimos un golpe de autoridad temprano”, declaró el piloto Torey Lovullo. “Nuestros muchachos estaban listos para hacerlo y Ketel, con ese doble hacia el bosque derecho-central [abriendo el partido], dejó bien claro que estábamos listos para hacer daño”.

Los D-backs están demostrando noche por noche de qué están hechos. Un puñado de victorias más y toda la Liga Nacional podría pronto estar sobre aviso. El equipo del desierto está ganando y sorprendiendo y parte de ello se debe a Marte, quien está experimentando un regreso a su nivel luego de una baja en su producción que habría sido propiciada por recurrentes problemas en la corva el año pasado.

“Estoy sano ahora”, exclamó Marte. “Estoy sano de verdad y sé de lo que soy capaz cuando estoy en salud”.

“El muchacho está bien motivado para lograr ciertas cosas este año”, dijo Lovullo acerca de Marte. “Quiere recuperar su nivel. Ha tenido un par de temporadas difíciles en las que las lesiones han sido un factor. Su cuerpo está bien sano. Quiere saltar al terreno y desempeñarse a un alto nivel y eso es precisamente lo que está haciendo. Si logra [mostrar ese nivel día a día], va a estar donde desea estar”.

Este año, luce más como el segunda base ofensivo élite que fue en el 2021 y el 2019, el mejor año de su carrera y el único en que fue convocado al Juego de Estrellas. Los números muestran su mejoría por todas partes:

• 2019-2021: .318/.374/.543, .917 de OPS, 139 de OPS+

• 2022: .240/.321/.407, .727 de OPS, 106 de OPS+

• 2023: .279/.341/.480, .821 de OPS, 124 de OPS+

“Para ser honesto con ustedes, creo que existe un aura especial a su alrededor este año”, dijo Mather.

Cuando se le preguntó si asistir al Juego de Estrellas es una de sus metas, Marte confirmó lo dicho por Mather.

“Sí, por supuesto”, aseguró Marte. “Quiero estar ahí con mi familia. Ya viví esa experiencia y es bien divertida. Es divertido estar ahí. Creo que merezco estar ahí, y voy a seguir trabajando duro para tratar de hacer el equipo”.

Un poco más de noches como la del miércoles, y quizás el quisqueyano estará en Seattle el 11 de julio. Aunque Marte todavía es clasificado como un pobre defensor (-6 Outs por Encima del Promedio, por ejemplo), siempre ha sido un intermedista reconocido por su explosivo bate. Si va a ganarse un puesto en el Clásico de Media Temporada este año, será por su ofensiva. En efecto, el quisqueyano está empatado en el segundo lugar entre los intermedistas de la Liga Nacional en extrabases (24), segundo en anotadas (38), tercero en cuadrangulares (nueve) y cuarto en hits (64).

“Se trata de un jugador de mucho impacto”, destacó Lovullo. “Y cuando está recibiendo bases por bolas, lo cual viene haciendo en el último mes, y conectando la bola con autoridad, el muchacho es capaz de cambiarle la dirección al juego con un swing y tienes que prestar atención en cuanto a dónde se encuentra. Está en un buen lugar ahora mismo y queremos que eso continúe”.

